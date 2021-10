Apple annuncia i preordini di Apple Watch 7 per venerdì 8 ottobre

Confermate le anticipazioni degli scorsi giorni: i preordini del nuovo Apple Watch 7 iniziano venerdì 8 ottobre, sarà in consegna e disponibile nei negozi da venerdì 15 ottobre. L’annuncio di Apple arriva a pochi giorni di distanza da una mail inviata da Emerse ai propri clienti che informava circa la data dei preordini dell’ultimo indomabile di Cupertino.

La multinazionale evidenzia le novità del nuovo modello su cui spicca lo schermo sensibilmente più grande e migliorato, la resistenza superiore a polvere e acqua con certificazione IP6X, la ricarica più veloce anche grazie a un nuovo caricatore con aggancio magnetico e connettore USB-C, tutte le novità introdotte con watchOS 8 infine la disponibilità di nuove colorazioni per il modello con cassa in alluminio.

Rispetto ai modelli precedenti ora i bordi sono molto più sottili, misurano solamente 1,7mm, una soluzione che ha permesso ad Apple di incrementare la dimensione del display che ora risulta più curvato ai bordi, in linea con la forma della cassa, offrendo più area visualizzatile per quadranti e app, il tutto senza quasi aumentare le dimensioni dell’indossabile.

Tra le novità la società evidenzia anche l’arrivo della nuova tastiera QWERTY completa e di due nuovi quadranti, denominati Contour e Modular Duo, disegnati specificatamente per Apple Watch Serie 7. Nonostante lo schermo più grande e sempre acceso, l’autonomia complessiva rimane 18 ore, mentre con la ricarica risulta il 33% più veloce rispetto ai modelli precedenti sprovvisti di questa tecnologia.

I preordini Apple Watch 7 iniziano venerdì 8 con la possibilità di scegliere tra i modelli con cassa da 41mm e 45mm. I modelli con cassa in alluminio sono disponibili nelle nuove colorazioni mezzanotte, luce stellare, verde e blu, oltre che in rosso (product)RED. Le versioni in acciaio inossidabile sono in arrivo in argento, grafite e oro, mentre Apple Watch Edition arriva in titanio e titanio nero siderale. Tutte le immagini di questo articolo sono di Apple.

Nelle scorse sono apparse in rete le prime foto dal vivo di Apple Watch 7. Tutte le novità di Apple Watch Serie 7 sono in questo articolo, invece per tutte le novità di watchOS 8 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.