Preordini Apple Watch 7 dall’8 ottobre, parola di Hermes

Non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Apple, ma se a parlare è Hermes, uno dei partner più preziosi per Apple quando si tratta di Apple Watch, allora è bene prestare attenzione: secondo quanto riferito, i clienti Hermes hanno ricevuto e-mail in cui si afferma che i preordini per il nuovo Apple Watch Series 7 inizieranno venerdì 8 ottobre 2021.

Hermes sembra così confermare che i preordini di Apple Watch Series 7 inizieranno la prossima settimana, confermando così anche le ultimissime anticipazioni del leaker Jon Prosser che però indicava genericamente l’inizio delle vendite dalla metà del mese di ottobre. Se i preordini infatti inizieranno venerdì 8 ottobre, la disponibilità nei negozi e le prime consegne inizieranno esattamente una settimana dopo, quindi il 15 ottobre, sempre che Apple segua anche per questo smartwatch le tradizionali tempistiche di lancio.

Secondo quanto riferito, le informazioni di Hermes provengono dalle e-mail del servizio clienti che l’azienda ha inviato in risposta alle domande sul nuovo Apple Watch. Secondo AppleTrack, che per primo ha individuato le e-mail, il servizio clienti di Hermes offre la data dei preordini, ma non ulteriori dettagli.

Gli utenti di Twitter hanno mostrato l’e-mail ricevuta di Hermes. La mostriamo di seguito

Ricordiamo che Apple ha annunciato Apple Watch Series 7 durante l’evento California Streaming, ma anche se in quell’occasione ha evitato di fornire dettagli sulla data di rilascio e su quella di inizio preordini, riparandosi dietro una finestra temporale più ampia, annunciando che sarebbe stato disponibile “più tardi questo autunno”.

Hermes sembra aver così dato risposta al mistero della data di release del nuovo smartwatch della Mela. Tutto quello che c’è da sapere su Apple Watch 7 potete leggerlo a questo indirizzo.

Tutte le novità di Apple Watch Serie 7 sono in questo articolo, invece per tutte le novità di watchOS 8 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.