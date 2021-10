Luna Display trasforma iPad in display aggiuntivo per PC

Astropad ha aggiornato l’app Luna Display alla versione 5, permettendo ora di usare un iPad come display secondario non solo agli utenti Mac ma anche di PC con Windows.

Luna Display è un dongle (129,99$) che si collega al Mac (disponibile nella variante per porta USB-C o per Mini DisplayPort) o PC, permettendo di trasformare l’iPad in un display wireless per il Mac o per PC. I requisito per sfrutatre questa funzione su PC – spiegano gli sviluppatori – è Windows 10 a 64 bit (build 1809 o seguenti) e un iPad con iOS 12.1 o seguenti; si raccomanda inoltre una rete WiFi 802.11n.

Il concetto è simile a SideCar (la tecnologia che da macOS 10.15 Catalina e seguenti consente di utilizzare iPad come secondo monitor per il Mac, permettendo di estendere la scrivania mostrando differenti app o finestre su iPad, oppure visualizzare gli stessi elementi visualizzati sul Mac), ma Luna Display funziona su Mac, su iPad e su PC con Windows.

Abbiamo provato Luna Display qualche tempo addietro. L’azienda è stata fondata da ex dipendenti Apple (tra cui l’italiano Giovanni Donelli e l’americano Matt Ronge). Il requisito minimo su Mac è la presenza di macOS 10.11 o seguenti. Per ottenere performance ottimiali si consiglia l’uso con MacBook Air (2012 e seguenti), MacBook Pro (2012 e seguenti), Mac mini (2012 e seguenti), iMac (2012 e seguenti, Mac Pro (Fine 2013); il dispositivo funziona con gli iPad con iOS 9.1 o seguenti: iPad 2 o seguenti e qualsiasi iPad Mini o iPad Pro.