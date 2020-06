iOS 14: tutti gli iPhone e iPad con cui sarà compatibile

Apple questa sera ha annunciato il lancio di iOS 14. Arriverà a settembre dopo una lunga serie di beta. Al momento, oltre alle funzioni principali di cui parliamo in questo articolo, la domanda che più pressa chi ci legge è: l’aggiornamento sarà compatibile con il mio iPhone e iPad? La risposta è “molto probabilmente sì”, perchè in pratica Apple ha scelto di mantenere il supporto anche di telefoni decisamente vecchi, come iPhone SE e iPhone 6s e anche di iPad abbastanza datati.

Ecco qui di seguito tutti gli iPhone su cui girerà iOS 14

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS‌ Max

iPhone XR

‌iPhone‌ X

‌iPhone‌ 8 e ‌iPhone‌ 8 Plus

‌iPhone‌ 7 e 7 Plus

‌iPhone SE‌

‌iPhone‌ 6s e 6s Plus

iPod touch (settima generazione)

iPadOs invece sarà compatibile con i seguenti table

Tutti gli ‌iPad‌ Pro

iPad‌ dalla quinta alla settima generazione

‌iPad‌ mini 5

‌iPad‌ mini 4

iPad Air 3ª generazione

‌iPad‌ Air 2

Ricordiamo che iOs 14 e iPadOs saranno disponibile dall’autunno (probabilmente quando Apple rilascerà i nuovi iPhone), ma presto arriveranno le prime beta pubbliche. I coraggiosi potranno quindi testare le novità dei nuovi sistemi operativi, anche se consigliamo di non farlo su telefoni e tablet che si usano per lavoro o per la vita quotidiana.