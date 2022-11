Apple Watch, medico lo consiglia a tutti i pazienti dopo incidente

Dopo avergli salvato la vita, ha deciso di consigliare un Apple Watch ai suoi pazienti: è la storia del dottor Thomas Ficho, un medico che se oggi può raccontarla lo deve al suo Apple Watch, un modello della Serie 5.

Secondo quanto riporta l’NBC Chicago, il fatto è accaduto nel giorno in cui il dottore stava lavando i mattoni esterni su un lato di casa sua: per salire più in alto ha pensato di aiutarsi poggiando i piedi sul davanzale della finestra, ma non essendo fatto per sopportare il peso di una persona, la copertura è scivolata e lui è precipitato di sotto, perdendo conoscenza.

A quel punto è entrato in gioco il suo orologio che, attraverso la funzione di rilevamento cadute, ha efficacemente identificato il problema e ha chiamato automaticamente i soccorsi. Dopo circa cinque minuti Ficho ha ripreso conoscenza e si è reso conto di non essere solo: un agente di polizia di Glenview era lì in piedi sul prato di casa sua.

Il dottore, sentendosi bene, si è alzato sulle sue gambe ed ha rifiutato l’invito di chiamare i soccorsi, ma prima di congedare il poliziotto ha chiesto come facesse a sapere cosa fosse successo, ed è qui che si è reso finalmente conto – dice – di quanto l’Apple Watch è stato importante.

Sono rimasto davvero sorpreso. Non mi era venuto in mente che il mio orologio lo avrebbe potuto fare.

Il sistema di rilevamento delle cadute è arrivato su Apple Watch nel 2018 con la Serie 4 e funziona proprio così: in caso di caduta i sensori sono in grado di determinare il movimento e, se lo ritiene opportuno, avvia la procedura di chiamata automatica dei soccorsi, con un primo conto alla rovescia per evitare falsi allarmi in caso di rilevamenti errati o cadute di poco conto. Per impostazione predefinita è disabilitato per tutti gli utenti che hanno meno di 65 anni, ma chiunque può attivarlo manualmente.

Intanto il dottor Ficho, dopo quest’esperienza, ha suggerito a tutti i suoi pazienti con più di 60 anni di dotarsi di un Apple Watch: non lavoro per Apple e non sono un loro fanatico – dice – «ma quello che è successo mi ha aperto gli occhi. Mi ha ricordato di quella volta che una mia paziente è uscita dalla doccia, è caduta nel bagno, si è rotta l’anca e non è riuscita ad alzarsi. E’ stata ritrovata lì dopo tre giorni. Tutto ciò di cui aveva bisogno era un orologio» come questo, che all’epoca non esisteva.