Apple Watch ora monitora anche il Parkinson

Apple Watch può monitorare i sintomi dei pazienti con il Parkinson: negli Stati Uniti la Food and Drug Administration (FDA) ha appena autorizzato la piattaforma di Rune Labs, una startup di San Francisco che lavora sui dati cerebrali e sulle terapie neuro-based, che fa uso dei sensori di movimento di Apple Watch per tenere sotto controllo sintomi come i tremori delle persone con questa malattia.

L’amministratore delegato Brian Pepin afferma che il sistema fa uso dei dati rilevati dall’orologio e li combina con quelli provenienti da altre fonti, come ad esempio l’impianto Medtronic che misura i segnali cerebrali. L’obiettivo è quello di usare tutte queste informazioni per aiutare il medico nella personalizzazione dei trattamenti del paziente, un approccio che in campo medico viene chiamato “medicina di precisione”.

Attualmente infatti i medici devono basare le terapie su quel che riescono a vedere durante le brevi visite cliniche, ma trattandosi di una malattia che può variare anche molto nel tempo, chiaramente non è il sistema più accurato. Apple Watch invece, essendo posizionato al polso per tutto il giorno, è in grado di fornire un quadro molto più dettagliato.

Apple in passato ha esplorato nei suoi laboratori la possibilità di utilizzare il suo Apple Watch per monitorare i sintomi del Parkinson, con tanto di brevetto che descrive una tecnologia che permette di curare e diagnosticare la malattia. Così, quando Rune Labs ha contattato Apple per chiedere una collaborazione, sono bastati pochi minuti per stringersi la mano. Racconta Peppin «Dopo otto minuti il capo della squadra che lavora su questo sistema mi ha detto “Ehi, perfetto, facciamolo”».

L’approvazione della FDA per la piattaforma di Rune Labs è il primo utilizzo significativo degli strumenti software di Apple per la misurazione dei disturbi nel movimento da quando l’azienda ha rilasciato questa funzionalità con una specifica API (era il 2018). Altre aziende stanno collaborando con Apple per ottenere gli stessi risultati, ma ad oggi non sono seguite approvazioni importanti come quella appena ottenuta da Rune Labs.

