Crayta è il gioco per costruire il metaverso di Facebook

La piattaforma di creazione giochi Crayta è stata ufficialmente lanciata sul servizio di streaming cloud di Facebook Gaming (Meta), e consentirà agli utenti di giocare gratuitamente con il suo ambiente di creazione di mondi e giochi, senza necessità di un computer da gioco. Sì, il gioco adatto per costruire il metaverso. Così presenta l’iniziativa lo stesso CEO di Facebook in un apposito post:

Con la nostra tecnologia di streaming cloud, è davvero veloce creare sia su dispositivi mobili che desktop anche se non si dispone di un sistema potente

Facebook ha acquisito Unit 2, lo studio dietro Crayta, nel giugno 2021 nel tentativo di democratizzare la creazione di giochi:

Attualmente abbiamo due tipi di creatori su Facebook Gaming: creatori di video che trasmettono giochi in streaming e sviluppatori di giochi professionisti che realizzano giochi sulla nostra piattaforma. Con l’aggiunta di Unit 2 Games, espanderemo la nozione di creatore di Facebook per includere persone che costruiscono, pubblicano e condividono in modo collaborativo giochi, mondi e nuove esperienze su Facebook

In precedenza Crayta era apparso su Google Stadia ed Epic Games Store e ora arriva su Facebook Gaming: si tratta di una piattaforma che consente di creare e giocare con i propri amici in tempo reale.

L’ambiente Crayta potrebbe ricordare ai giocatori Roblox. Come lo descrive Unità 2 «La piattaforma offre una vasta gamma di mesh dettagliate e materiali voxel con cui i creatori possono costruire, insieme al linguaggio di scripting Lua per aggiungere meccaniche ai propri mondi».

Un’ampia selezione predefinita di abiti dei personaggi, emote e altri oggetti estetici consentiranno ai giocatori di personalizzarne l’aspetto e le interazioni. Peraltro, lo stesso team ha annunciato che verranno aggiunti contenuti stagionali a tema ogni trimestre.

In un video demo, Zuckerberg ha mostrato una versione Crayta della sede di Facebook. Il video in alto. Nel mese di maggio Zuckerberg ha mostrato il visore nome in codice Project Cambria in funzione.