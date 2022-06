Adobe Lightroom ora supporta i video e molto altro

Il team fotografico di Adobe ha appena annunciato l’arrivo degli ultimi aggiornamenti di Lightroom e Lightroom Classic, tra cui per la prima volta anche il supporto video: disponibili da oggi con rilascio graduale, queste nuove versioni saranno disponibili a tutti gli utenti entro la fine della settimana. Ecco tutte le novità di questi software.

Video

(Lightroom Mac/Win, iOS, Android)

Lightroom supporta adesso i video. Questo vuol dire che l’utente avrà a disposizione anche per i video gli stessi controlli di modifica utilizzati in passato per le foto. Non solo, dunque, si potranno utilizzare questi strumenti per i video, ma si potranno anche copiare e incollare le impostazioni di modifica tra foto e video, permettendo di ottenere un’estetica coerente sia per le foto che per i video.

Anche i filtri predefiniti, inclusi quelli Premium e i consigliati basati sull’intelligenza artificiale di Lightroom saranno disponibili per i filmati. Lightroom permette anche di ritagliare l’inizio o la fine di un video clip per evidenziare la parte del video più importante.

Preset

Tutti i preset includono adesso un Preset Amount slider, AI-Powered Adaptive Presets, e il nuovo pack Premium Preset.

Preset Amount slider

(ACR, Lightroom Classic, Lightroom Mac/Win, iOS, Android, Web)

Con questo preset è possibile regolare l’intensità delle preimpostazioni che vengono applicate a foto e video. Lo slide permette, così di far sì che il preset sia più forte o meno incisivo, a seconda delle proprie esigenze.

Adaptive Preset

(ACR, Lightroom Classic, Lightroom Mac/Win)

Gli aggiornamenti portano con sé una classe completamente nuova di preset. Si tratta di quelli adattivi, basati su intelligenza artificiale. I primi due preset adattivi sono quelli che intervengono su cielo e soggetti.

Preset premium

(ACR, Lightroom Classic, Lightroom Mac/Win, iOS, Android, Web)

La nuova versione di Lightroom include cinque nuovi pacchetti Premium Preset realizzati a mano da fotografi professionisti. Questi includono:

Ritratti: Bianco e nero – set di preimpostazioni per la ritrattistica in bianco e nero, creato da Ayesha Kazim.

– set di preimpostazioni per la ritrattistica in bianco e nero, creato da Ayesha Kazim. Ritratti: Edgy – questi preset creati da Jessy J. porteranno i tuoi ritratti al livello successivo.

– questi preset creati da Jessy J. porteranno i tuoi ritratti al livello successivo. Ritratti: Group – questi preset sono stati creati appositamente da Chelsi LeBarre per far risaltare le foto di gruppo, in modo che amici e familiari appaiano sempre al meglio.

– questi preset sono stati creati appositamente da Chelsi LeBarre per far risaltare le foto di gruppo, in modo che amici e familiari appaiano sempre al meglio. Oggetto: Concerti – le foto di concerti e altre esibizioni dal vivo avranno un aspetto migliore con questi preset di Megan Sumpton.

– le foto di concerti e altre esibizioni dal vivo avranno un aspetto migliore con questi preset di Megan Sumpton. Video: creativo – appositamente creato per accompagnare le nuove funzionalità video di Lightroom, questi preset risultano eleganti e creativi, realizzati da Stu Maschwitz.

Rimozione occhi rossi

(ACR, Lightroom Mac/Win)

Considerato come la fotografia con il flash a volte può far brillare di rosso gli occhi, Lightroom consente adesso di rimuovere l’effetto occhi rossi con un solo clic. Non c’è bisogno di cerchiare manualmente ogni occhio nell’immagine: con il nuovo aggiornamento l’IA di Lightroom troverà tutti gli occhi automaticamente e rimuoverà l’effetto indesiderato.

Confronta immagini

(Lightroom Mac/Win)

Nuove funzioni consentono poi comparazioni tra immaginifianco a fianco. Lightroom adesso includerà una vista di confronto migliorata, che che consente di visualizzare le foto una accanto all’altra per aiutare a scegliere la migliore.

Ricerca nella community

(Lightroom Mac/Win, Android, Web)

Con il nuovo aggiornamento Adobe porta agli utenti anche una sezione “Scopri”, ossia un hub in cui la community si riunisce per connettersi all’interno di Lightroom. Grazie a questa nuova opzione l’utente potrà cercare immagini nella community per trovare facilmente gli argomenti di proprio interesse, potendo scegliere i fotografi e gli amici da seguire.

Community Remix

(iOS, Android, Web)

Già presente su Lightroom su Mac/Win dallo scorso autunno, Community Remix ora arriva in Lightroom su dispositivi mobili e Web. Questa funzione permette di interagire con la community di Lightroom in un modo completamente nuovo. Sarà possibile condividere una propria modifica con la community, lasciare che altri provino le modifiche alternative e condividere la loro visione artistica. In questo modo Adobe rende l’applicativo maggiormente social, incentivando la scoperta di nuove prospettive da tutto il mondo.

Altri miglioramenti

Copia/incolla di maschere AI

(ACR, Lightroom Mac/Win, Lightroom Classic)

Le maschere “Seleziona cielo” e “Seleziona soggetto”, basate sull’intelligenza artificiale, ora possono essere copiate e incollate su altre foto, senza la necessità di applicare manualmente le nuove maschere a ciascuna foto.

Inversione gruppo maschera

(ACR, Lightroom Classic, Lightroom Mac/Win, iOS, Android)

Ora è possibile invertire i gruppi di maschere, il che semplifica notevolmente le modifiche mirate a parti particolari di una foto.

Pulsanti avanti/indietro

(Lightroom Mac/Win)

Lightroom sul desktop ora include pulsanti avanti e indietro che consentono di navigare facilmente in Lightroom, proprio come i pulsanti avanti/indietro di un browser web.

Gestione della memoria locale

(Lightroom Mac/Win)

Lightroom ora offre un maggiore controllo sulla quantità di disco rigido utilizzata per l’archiviazione delle foto e consente di svuotare la cache per liberare spazio sul computer.

A maggio Adobe ha aggiornato Première Pro per esportare video 10 volte più velocemente su Mac. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Adobe sono disponibili a partire da questa pagina.