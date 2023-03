Apple Watch aiuta a rilevare patologie non previste da Apple

Apple Watch ha contribuito a salvare la vita di molte persone in passato e ancora oggi sono frequenti storie su come lo smartwatch di Apple sia stato in grado di prevedere malattie potenzialmente pericolose: tuttavia la testimonianza emersa in rete in queste ore è interessante perché Apple Watch ha contribuito a rilevare patologie per cui non è stato progettato.

Come riportato dalla testata News5 di Cleveland, in Ohio, l’utente Counihan ha notato su Apple Watch lo scorso ottobre un avviso per frequenza respiratoria troppo elevata. Lo stesso ha, dunque, deciso di andare in ambulatorio per fare una radiografia, anche se alla fine è stato rispedito a casa con una semplice cura per la bronchite.

Tuttavia, lo stesso giorno Counihan ha ricevuto un altro avviso su Apple Watch, questa volta relativo al livello di ossigeno nel sangue in picchiata. Utilizzando i dati forniti da Apple Watch, oltre a ulteriori esami vitali raccolti al pronto soccorso, i medici hanno sottoposto Counihan a una TAC, che ha rivelato coaguli di sangue su tutti i polmoni.

I medici hanno riferito che se Counihan fosse andato a letto, anziché recarsi in pronto soccorso, le conseguenze sarebbero state particolarmente gravi, addirittura mortali. Lo stesso ha ovviamente elogiato Apple Watch per avergli salvato la vita, ed anche il dottor Lucy Franjic, un medico di emergenza presso la Cleveland Clinic, ha fatto eco a questi elogi:

Abbiamo pazienti che entrano e notano queste tendenze di frequenze cardiache più alte del solito o ritmi anormali. E quindi avere queste informazioni può semplicemente aiutare il medico a cercare di diagnosticare qual è il problema di fondo e per aiutare a prevenire il verificarsi di qualsiasi emergenza pericolosa per la vita

Questo è uno sguardo interessante su come due dati raccolti dall’Apple Watch possono essere utilizzati in tandem per avvisare qualcuno di problemi di salute gravi, che vanno anche al di là del potenziale e delle funzioni di serie dell’orologio stesso. Apple Watch, ovviamente, non può avvisare qualcuno di un potenziale coagulo di sangue, ma può fornire le informazioni necessarie per spingere gli utenti a cercare ulteriori cure mediche.

Questo segna anche una delle prime – se non la prima – volta in cui la funzione del controllo di ossigeno nel sangue di Apple Watch viene utilizzata per diagnosticarela patologia sopra descritta. Apple stessa afferma che la funzione di ossigeno nel sangue è “progetta solo per scopi generali di fitness e benessere”, ma i dati possono chiaramente essere ampiamente utilizzati come punto di riferimento per rintracciare altri problemi di salute.

