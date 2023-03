Saldi Primavera fino al -50% su TrenDevice, iPhone 14 da 759,90€, iPhone 12 da 429,90€

TrenDevice festeggia l’inizio della stagione più bella dell’anno con sconti fino al -50% su tutti i Ricondizionati. Visitate subito la pagina dedicata ai Saldi di Primavera e scoprite gli iPhone e iPad più scontati di oggi, i Mac in offerta limitata e tante altre occasioni da non perdere.

Su TrenDevice potete acquistare un iPhone a rate a tasso zero, grazie a Scalapay, utilizzando la carta di credito o di debito, potete pagare in 3 rate il device che avete sempre desiderato senza interessi e senza alcuna commissione. Ad esempio potete rateizzare senza interessi i Best Seller TrenDevice: iPhone 14 da 253,30€ per 3 rate mensili, iPhone 13 da soli 219,97 € per 3 rate mensili, iPhone 12 da 143,30 € per 3 rate mensili, iPhone 11 da 109,97€ per 3 rate mensili; oppure AirPods 3a gen. da 58,30€ per 3 rate mensili e iPhone Xr da 73,30€ per 3 rate mensili.

Il risparmio, con i Saldi di Primavera, è anche sui Mac: MacBook Air da 176,33€ per 3 rate mensili, MacBook Pro Retina 13″ da 233,00€ per 3 rate mensili e MacBook Pro Retina 15” da 509,67€ per 3 rate mensili. Disponibili anche Apple Watch Ultra da 303,30€ per 3 rate mensili, iPad Air 4 da 189,67€ per 3 rate mensili oppure Samsung S21 da 166,33€ per 3 rate mensili.

I Saldi di Primavera vi aspettano anche presso presso gli Store TrenDevice a Milano, Roma, Bologna e Avellino. In Store è possibile visionare, in totale sicurezza, l’intera gamma di prodotti ricondizionati trattati dall’azienda: dagli iPhone agli iPad, dalle AirPods ai Samsung Galaxy, le PS4 e i Mac. Non solo: potrete vendere il vostro usato con il servizio di instant buy oppure permutarlo ed ottenere uno sconto immediato sull’acquisto di un altro prodotto. E per chi è già cliente, il TrenDevice Store è il porto sicuro in cui approdare per ricevere assistenza post-vendita per ogni evenienza.

Su TrenDevice è possibile vendere iPhone, iPad, Mac, Samsung, PlayStation e tanti altri modelli Hi-Tech in modo facile, veloce e completamente online. Valutazione in tempo reale, ritiro gratuito a domicilio con nostro corriere assicurato e pagamento con bonifico in soli 7 giorni. Scoprite subito la valutazione del vostro usato Hi-Tech.

Desiderate noleggiare iPhone, iPad e Mac? Con il servizio di Noleggio TrenDevice, sia per privati, aziende e liberi professionisti, è possibile richiedere device Ricondizionati a noleggio scegliendo tra una vasta gamma di modelli, con una piccola rata mensile, senza vincoli né obblighi contrattuali e potete disdire quando volete. Se siete titolari di partita IVA o Società, potrete dedurre il 100% del costo del servizio, evitando l’ammortamento a 5 anni.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta, reimmettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 100.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.