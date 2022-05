Apple Watch 8 cambierà design con schermo e bordi piatti

Secondo un leaker schemi e render visti lo scorso anno, inizialmente attribuiti ad Apple Watch 7 (qui la recensione di macitynet), sono in realtà del prossimo Apple Watch 8: il design cambierà completamente, abbandonando il look arrotondato, per passare a schermi e bordi più piatti e squadrati.

Ricordiamo che fin da maggio dello scorso anno Jon Prosser aveva pubblicato i render di un Apple Watch con nuovo design piatto e squadrato. Il leaker aveva precisato che poteva trattarsi di Apple Watch 7, ma anche di Apple Watch 8 o di un’altra futura versione dell’indossabile. Secondo l’attendibile leaker che si firma ShrimpApplePro il cambio di design arriverà quest’anno con la gamma Apple Watch 8, anche se non precisa di quale modello si tratta.

Per la generazione Apple Watch 2022 sono attesi tre modelli: Apple Watch 8, forse con rilevamento della temperatura corporea e tracciamento attività migliorato, la seconda generazione di Apple Watch SE, infine anche un nuovo modello per ora indicato con il nome Explorer Edition, più robusto e resistente per attività e sport all’aperto. In questo articolo riportiamo alcuni dei nuovi rendering creati dal designer Ian Zelbo sulla base di schemi tecnici di un Apple Watch con bordi e schermo piatti e squadrati.

Lo stesso leaker dichiara che nel settore delle componenti è stato avvistato un vetro frontale piatto che sembra destinato ad Apple Watch 8. La sola presenza di questa componente, per il momento senza ulteriori conferme sul cambio di design, lasciano ipotizzare che possa effettivamente trattarsi del design tutto piatto e squadrato visto fin dal 2021.

Sembra non dovremo attendere molto per conferme o smentite: il presunto vetro frontale di Apple Watch 8 entrerà in produzione presto, probabilmente insieme a quelli per iPhone 8, quindi è praticamente certo che emergeranno ulteriori indizi a breve.

Tutto quello che sappiamo finora su Apple Watch 8 è in questo articolo di macitynet.