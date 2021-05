Apple Watch, i nuovi cinturini Pride Edition

Apple ha presentato le nuove versioni Pride Edition dei cinturini “Solo loop” e “Nike Sport loop” per Apple Watch, riferendo che il corrispondente quadrante “Pride Woven” sarà disponibile con un aggiornamento di watchOS (molto probabilmente con l’imminente watchOS 7.5).

Piccola novità con l’annuncio di Apple relativo ai nuovi cinturini: dalla concezione sarà possibile richiamare una App Clip (una piccola parte di un’app che consente agli utenti di eseguire vari azioni in modo rapido, senza scaricare un’app vera e propria) con ogni cinturino, consentendo di imposatre il nuovo quadrante Pride Woven appena disponibile.

Per quanto riguarda i prezzi, in Itala il “Solo Loop intrecciato Pride Edition” è venduto 99,00 euro; il Nike Sport Loop Pride Edition è venduto 49,00 euro. I cinturini in questione sono compatibili maggior parte delle versioni di Apple Watch e in varie taglie.

Apple spiega che il “Solo Loop intrecciato Pride Edition“, nei colori della bandiera arcobaleno, è un cinturino elastico dal design esclusivo, comodissimo al polso e facile da infilare e sfilare. È composto da 16.000 fili in poliestere riciclato, intrecciati con fibre ultrasottili di silicone grazie “a un avanzatissimo strumento di precisione” e poi tagliati con il laser all’esatta lunghezza richiesta. La trama è morbida e piacevole al tatto, e resiste all’acqua e al sudore.

Del Nike Sport Loop Pride Edition, Apple fa sapere che è “morbido, traspirante e leggero”. Ispirato alla bandiera arcobaleno, è realizzato in nylon intessuto di fibra riflettente che brilla quando è colpita dalla luce, e ha una pratica chiusura regolabile hook-and-loop. Apple spiega che la fitta trama del tessuto garantisce il massimo comfort a contatto con la pelle e lascia evaporare il sudore, mentre le strisce a strappo sono fissate saldamente sul cinturino per una maggiore robustezza.

Apple sostiene le associazioni che promuovono i diritti della comunità LGBTQ e si battono per un cambiamento positivo nella società, come Encircle, Equality North Carolina, Gender Spectrum, GLSEN, Human Rights Campaign, PFLAG, National Center for Transgender Equality, SMYAL e The Trevor Project negli Stati Uniti, e ILGA World in tutto il mondo.