Apple Watch, quadrante e cinturini Pride Edition 2023 svelati per errore

Nel codice di sistemi backend di Apple sono stati individuati riferimenti al quadrante e al cinturino Pride Edition 2023 per Apple Watch.

A maggio, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia (IDAHOBIT), Apple presenta solitamente nuovi cinturini e quadranti dedicati ma questa volta le immagini sono state individuate in anticipo e anche se Apple le ha eliminate, sono circolate ovviamente sul web.

Il design del nuovo cinturino ripropone l’arcobaleno di colori, questa volta con delle sagome arrotondate a forma di pillole; il quadrante richiama le stesse sagome, stile zuccherini per le decorazioni delle torte, elementi che probabilmente appariranno come animati.

Il frammento dell’immagine che è stato possibile individuare, mostra quello che sembra un cinturino Sport Loop con gli “zuccherini” colorati sparsi sulla cinghietta.

Here is your first look at the Pride 2023 Apple Watch Band and Apple Watch Face.

Found with the help of @nicolas09F9 pic.twitter.com/3Jb57OEjvW

— Aaron (@aaronp613) April 26, 2023