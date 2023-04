Chiamate di seccatori, i cinque numeri più insistenti di aprile 2023

Per aiutare gli utenti a identificare le chiamate indesiderate, Tellows – servizio che consente di riconoscere e bloccare le chiamate indesiderate su mobile e fisso –

ha compilato una lista dei cinque numeri di telefono più ricercati e attivi sul loro sito web nel mese di aprile 2023. Tra questi numeri ci sono alcuni considerati in parte legittimi, come il servizio clienti BPM, ma anche numeri associati ad attività pubblicitarie aggressive e truffe telefoniche, e che si identificano come appartenenti a società Wind, Sky ed Enel Energia.

La piattaforma segnala che alcuni numeri di telefono ricevono valutazioni contrastanti da parte degli utenti, alcuni li identificano come legittimi mentre altri li segnalano come potenziali truffe. Questo solleva l’importante questione di prestare attenzione alle chiamate sospette e di non fornire informazioni personali o finanziarie senza una ragione valida o senza una richiesta preventiva del cliente.

I truffatori sono sempre alla ricerca di nuovi modi per ottenere dati personali, e spesso utilizzano messaggi di testo e email dall’aspetto ingannevole che contengono link sospetti. Per questo motivo, è fondamentale proteggere le proprie informazioni personali e bancarie e diffidare di chiamate o messaggi sospetti per evitare di diventare vittime di truffe telefoniche.

Servizi come quelli di Tellows aiutano a identificare le chiamate indesiderate e valutarne la reputazione, ma è sempre consigliabile essere cauti e non rispondere a numeri sconosciuti. La sicurezza delle informazioni personali è di fondamentale importanza gli utenti sono incoraggiati a diffidare delle chiamate sospette e a proteggere le proprie informazioni personali.

Ovviamente è possibile prendere alcune precauzioni per evitare di ricevere chiamate indesiderate, utilizzando le applicazioni di blocco delle chiamate o filtrare le chiamate in base al numero. È sempre fondamentale proteggere le informazioni personali e bancarie e diffidare delle chiamate sospette, per evitare di diventare vittime di truffe telefoniche.