Nel brevetto Apple Watch il cinturino che si colora a comando

Dal Patent and Trademark Office statunitense emerge un brevetto di Apple che fa riferimento a un cinturino in tessuto per Apple Watch con funzionalità di elettrocromismo, in altre parole con materiali in grado di mutare le proprie caratteristiche ottiche, e quindi il colore, in risposta a stimolazioni esterne.

Dai disegni allegati al brevetto di evince la possibilità di modificare colori sul cinturino in tre zone distinte da bande colorate, offrendo all’utente possibilità di personalizzazione uniche, così come di impostare le tonalità del cinturino in base al quadrante selezionato.

Nel brevetto, Apple spiega che l’utente potrebbe desiderare di personalizzare il cinturino in base a vari fattori, inclusi i vestiti che indossa, e che la possibilità di modificare dal polso i colori è comoda e consente di ottenere varie tonalità da abbinare al proprio abbigliamento e umore.

Dal brevetto si evince la possibilità di usare un sistema di controllo per selezionare e/o impostare uno o più colori delle bande nel cinturino direttamente dall’orologio, scegliendo tra varie combinazioni, senza bisogno di rimuovere il cinturino dal polso. L’elettrocromismo è la variazione ottica reversibile di un sistema (contenente specie organiche o inorganiche), indotta per applicazione di un voltaggio esterno. Tra i materiali elettrocromici, ci sono alcuni ossidi di metalli, piccole molecole organiche e polimeri coniugati. Alcuni materiali possono essere adattati a questi scopi, ottenendo accessori che consentono di impostare svariate gradazioni, combinando colori che si adattano al gusto dell’utente.

In un diverso brevetto emerso pochi giorni addietro, Apple ha previsto la possibilità di usare Apple Watch senza cinturino. Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.

Se siete interessati allo smartwatch Apple trovate tutti i dettagli sugli ultimi modelli nelle seguenti pagine: Apple Watch Serie 8, SE economico e il modello top Ultra. Se invece siete indecisi su quale Apple Watch scegliere in questo articolo trovate il confronto tra Serie 8, nuovo SE e Ultra.