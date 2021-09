Apple Watch SE ora include il cavo magnetico USB-C

Novità Apple: i clienti che ordinano Apple Watch SE, adesso riceveranno un cavo magnetico di ricarica USB-C aggiornato nella confezione, anziché il precedente cavo di ricarica USB-A.

Apple sta cambiando il cavo nella confezione, e la cosa non stupisce, dato che continua in questo suo passaggio da USB-A a USB-C. Si tratta di una scelta coerente per la gamma di Apple Watch.

Apparentemente Apple Watch SE‌ verrà spedito con lo stesso caricatore rapido USB-C disponibile con Apple Watch Series 7, ma la ricarica rapida è limitata ai nuovi modelli. Sebbene il cavo sia lo stesso, Apple Watch SE‌ continuerà a ricaricarsi a velocità standard.

Con il cavo di ricarica rapida, la Serie 7 è in grado di caricare il 33% più velocemente rispetto alla ricarica wireless standard di Apple Watch, grazie alla nuova architettura che invece non è integrata nel più economico Apple Watch SE‌.

La pagina del prodotto ‌Apple Watch SE‌ conferma l’aggiornamento, anche in Italia ovviamente, ed elenca il contenuto della confezione, specificando la presenza del “Cavo magnetico USB-C per la ricarica (1 m)”, anziché il cavo magnetico standard precedente che utilizzava la classica presa USB-A. Apple aveva in precedenza una versione di ricarica non rapida del cavo USB-C per Apple Watch, ma è stata interrotta e non è più disponibile.

Mentre ‌Apple Watch Series 7‌ e ‌Apple Watch SE‌ verranno forniti con un cavo di ricarica USB-C per Apple Watch, l’Apple Watch Series 3, l’opzione più economica di Apple, continuerà a presentare un cavo di ricarica USB-A.

Per tutte le notizie su Apple Watch 7 il link da seguire è direttamente questo.