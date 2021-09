Apple Watch 7, il cavo magnetico USB-C è già in vendita

Il nuovo Apple Watch 7 non è ancora in vendita, ma il nuovo cavo magnetico USB-C per la ricarica rapida invece si: costa 35 euro e chi lo acquista oggi lo riceve domani. Ciò significa che Apple ne ha già in quantità sufficienti per soddisfare la domanda, che presumiamo non dovrebbe essere così elevata, visto che chi comprerà il nuovo orologio dovrebbe già trovarlo in confezione.

La necessità di acquistarlo separatamente oggi infatti è data per chi intende averne un secondo da tenere in borsa o da posizionare in un altro punto della casa, anche perché la ricarica rapida viene abilitata solo per la nuova Serie 7, mentre se usato con un Apple Watch di precedente generazione non c’è alcun beneficio in termini di velocità nella ricarica.

Dalla scheda informativa sul prodotto, Apple scrive che il nuovo cavo magnetico USB-C «Semplifica al massimo la ricarica di Apple Watch e, se abbinato a Apple Watch Series 7, è il 33% più rapida, tanto da darti l’80% di carica in circa 45 minuti».

Queste tempistiche sono state rilevata attraverso dei test condotti dall’azienda il mese scorso usando sia la versione GPS di Apple Watch della Serie 7, sia un modello con rete cellulare, entrambi della linea di pre-produzione, usando appunto il nuovo cavo in combinazione con l’alimentatore USB-C di Apple da 20 Watt e confrontando i tempi di ricarica con quelli di due modelli di Apple Watch Serie 6, anche qui in versione GPS e con rete cellulare, ricaricati tramite il cavo magnetico e l’alimentatore Apple da 5 Watt che vengono inclusi nella confezione di questi due modelli.

«Ti basta avvicinare il connettore al retro della cassa e i magneti interni lo faranno scivolare al suo posto automaticamente. Il connettore è completamente sigillato e senza contatti a vista, e si aggancia anche se non lo allinei perfettamente» spiega Apple nella descrizione, specificando appunto che «la ricarica rapida è compatibile solo con Apple Watch Series 7.

Per gli altri modelli, i tempi di carica sono quelli standard»: questo perché per consentire una velocità di ricarica maggiore, il sistema dedicato del nuovo Apple Watch è stato riprogettato, quindi non si tratta semplicemente di usare un cavo diverso ma di trovarsi nella condizione di poterne sfruttare le capacità tramite i componenti interni del dispositivo in ricarica.

Come dicevamo in apertura questo cavo dovrebbe essere già incluso nella confezione dei nuovi Apple Watch della Serie 7: anche se l’azienda non lo scrive nella pagina di presentazione dello smartwatch, avendo lo stesso prezzo del cavo standard è facile supporre che sarà così.

