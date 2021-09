Apple Watch 7, il mistero della data di disponibilità

L’evento California Streaming del 14 settembre ha lasciato un po’ di amaro in bocca a chi attendeva da tempo il nuovo Apple Watch 7, perché Apple non ha comunicato la data esatta di disponibilità, ma ci sono anche altre ragioni.

Tra queste senza dubbio il mancato rinnovamento al design che, secondo numerose anticipazioni, avrebbe dovuto presentare uno stile più simile a iPhone e iPad Pro, con angoli e bordi più squadrati, ma anche le poche indicazioni fornite da Apple. Manca una data di disponibilità precisa e anche le informazioni tecniche sono tutt’altro che complete. Ad ogni modo, quando sarà disponibile Apple Watch 7?

Apple ha indicato l’arrivo in autunno, quindi con una dicitura generica. Che ancora ci sia qualcosa da mettere a punto lo si evince anche dalla impossibilità sul sito di comparare i modelli esistenti di Apple Watch. Manca, dunque, una scheda tecnica che possa essere affiancata a quella di Apple Watch Serie 6 e precedenti modelli.

Per rendere ancora più sospetta la mancanza di un confronto, non ci sono specifiche tecniche disponibili su Apple Watch Serie 7 nelle pagine Apple dedicate all’orologio smart di ultima generazione. Come sempre Apple ha fornito le specifiche tecniche per tutti i prodotti presentati durante l’evento California Streaming, tranne che per la Serie 7 di Apple Watch.

Peraltro, a indicare che la data di disponibilità di Apple Watch 7 potrebbe non essere imminente, anche il fatto che ieri, durante l’evento, nessuno indossasse l’orologio. Anzi, come nota 9to5mac, Jeff Williams si è toccato il polso indicando l’orologio quando parlava di Apple Watch 7, come se lo stesse indossando. In realtà, non è dato sapere se fosse il 6 o il 7. Lo stesso Tim Cook non ha indossato Apple Watch 7 mentre lo presentava.

Ad oggi, dunque, queste incertezze non danno alcun indizio sulla data di rilascio precisa. Non si sa quando finalmente ci si potrà mettere sù le mani, anche se c’è chi ha ipotizzato che la Serie 7 potrebbe arrivare solo all’inizio di dicembre. Dopotutto, l'”Autunno” che Apple indica come periodo di rilascio, termina proprio il 21 dicembre.

Tutto quello che c'è da sapere su Apple Watch 7 potete leggerlo a questo indirizzo.

