iPhone 13, i tempi di consegna si allungano per diversi modelli

Come sempre accade nel primo giorno dei preordini dei nuovi iPhone, disponibili su Apple Store online ma anche su Amazon, spesso con tempistiche migliori: i tempi di consegna si allungano soprattutto per alcune combinazioni di colore e archiviazione di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Per esempio nel momento in cui scriviamo iPhone 13 Pro Max color azzurro sierra da 1TB risulta in consegna tra il 4-11 ottobre, stesso discorso per la maggior parte delle colorazioni con capacità top. Per gli utenti che desiderano a ogni costo i modelli pro è ancora possibile riceverlo venerdì 24 settembre, modificando colore e/o capacità di memoria, almeno finché le scorte di lancio durano. Alcune combinazioni per mostrano tempi di consegna ancora superiori, come per esempio nel caso di iPhone 13 Pro color grafite da 128GB indicato tra 11-18 ottobre.

La situazione in termini di disponibilità per il 24 settembre, primo giorno di commercializzazione, risulta migliore per i modelli iPhone 13 mini e iPhone 13. In generale la maggior parte delle combinazioni di colore e capacità di archiviazione risultano ancora indicate con consegna per il 24 settembre, anche se in alcuni casi le tempistiche si stanno allungando mentre scriviamo.

In questo articolo tutto quello che c’è da sapere per comprare iPhone 13 su Amazon anche a rate. Ricordiamo che sempre su Amazon è possibile preordinare anche iPad mini di sesta generazione e il nuovo iPad 2021 economico di nona generazione: ne abbiamo parlato in questo articolo.

Di seguito i prezzi di listino, i modelli con link attivi sono quelli disponibili attualmente su Amazon (ore 15.30 del 17 Settembre), si parte, quando disponibile, dal colore argento o galassia ma poi dalla pagina interna potete verificare la disponibilità degli altri colori.

iPhone 13 mini con display da 5,4″

Questo modello è disponibile nelle tonalità galassia, mezzanotte, blu, rosa e (product) RED. Di seguito i prezzi di listino:

iPhone 13 con display da 6,1″

Questo modello è disponibile nelle tonalità galassia, mezzanotte, blu, rosa e (product) RED. Di seguito i prezzi di listino:

iPhone 13 Pro (schermo da 6,1″)

L’iPhone 13 Pro è disponibile anche nella variante con 1 TB di archiviazione, ottimo per gestire ad esempio la registrazione di video in formato 4K ProRes. È disponibile nei colori grafite, oro argento, azzurro Sierra. Di seguito i prezzi di listino:

iPhone 13 Pro Max con display da 6,7″)

Anche questo modello è disponibile con l’opzione fino a 1TB di archiviazione e nei colori blu alpino, argento, oro e grafite.