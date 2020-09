Adobe Illustrator arriva su iPad il 21 ottobre

Adobe ha annunciato l’arrivo di Illustrator su iPad lo scorso anno e a marzo di quest’anno sono arrivati i primi inviti per i beta test: ora si apprende che Illustrator su iPad sarà disponibile su App Store il 21 ottobre.

Non si tratta di un annuncio diretto e ufficiale dello sviluppatore di San Jose, infatti la data è indicata nella vetrina del negozio digitale di Cupertino. Nel momento in cui scriviamo il software è indicato in prenotazione. Il software di grafica e disegno vettoriale è stato sviluppato da zero per sfruttare tutte le funzioni di iPad con interfaccia touch, il supporto per Apple Pencil ma anche la fotocamera. L’utente potrà scattare la fotografia di una bozza per poi poterla impiegare come riferimento per ricalcarla ma anche trasformala in forme vettoriali.

Interessante rilevare che l’arrivo di Illustrator per iPad il 21 ottobre coincide con il secondo giorni di lavori della conferenza Adobe Max 2020, l’evento più importante dell’anno durante il quale lo sviluppatore annuncia tutte le sue novità principali. Quest’anno a causa della pandemia anche Adobe Max si svolgerà esclusivamente come evento online in streaming via Internet: Adobe ha già annunciato che chiunque potrà seguirlo gratis.

Come già avvenuto per Photoshop e altre app Adobe disponibili per iPhone e iPad, anche Illustrator per iPad sarà proposto incluso nell’abbonamento Adobe Creative Cloud quando sarà rilasciato il 21 ottobre. Oltre al piano completo più costoso che include tutti i software Adobe, incluse le app mobile, è molto probabile che venga creato un abbonamento più economico contenente il software in questione. Qui la pagina App Store dedicata ad Adobe Illustrato per iPad.

