Apple Watch, Solo Loop ha problemi con strappi e rotture

Con il lancio del prossimo Apple Watch Series 7 previsto nelle prossime settimane, i proprietari di smartwatch Apple dell’attuale generazione che utilizzano Solo Loop stanno segnalando problemi di strappi e rotture.

Diversi utenti stanno segnalando problematiche in risposta alla richiesta di feedback di un Redditor su Solo Loop di Apple, cinturino novità lanciato nel 2020 e realizzato in gomma siliconica ed elastica, che fissa saldamente Apple Watch al polso anche senza una chiusura tradizionale.

Mentre la maggior parte degli utenti nota che la band non si “allunga” nel tempo, alcuni segnalano problemi come crepe, tagli e strappi nell’accessorio che non ha di certo un prezzo basso. Questo uno dei commenti:

Ho adorato solo loop perché era davvero il cinturino più comodo ed era il mio quotidiano. Sfortunatamente si è sviluppato un micro strappo e alla fine si è strappato dopo circa 10 mesi. Lo sostituirei, ma sono troppo costosi e il cinturino sportivo standard, sebbene non sia così comodo, fa il suo lavoro

Come notato da 9to5Mac, che ha individuato il thread con le segnalazioni dei problemi da parte degli utenti, il creator brasiliano di YouTube, March Will, ha riscontrato un problema simile in cui il suo Solo Loop si è diviso letteralmente in due.

Alcuni commentatori sul thread di Reddit affermano che hanno ottenuto la sostituzione da Apple, mentre altri hanno semplicemente accettato la rottura e sono passati a un’altra band. Alcuni utenti si sono lamentati di problemi di allungamento con i cinturini Solo Loop intrecciati, un design alternativo che combina filati riciclati elastici con fili di silicone.

I rapporti arrivano proprio nel momento in cui si ritiene che Apple stia aumentando le dimensioni di Apple Watch per la prima volta in tre anni. Le anticipazioni e le voci di agosto indicavano, infatti, in arrivo modelli da 41 mm e 45 mm, un aumento di 1 mm rispetto ai modelli attuali. Mentre alcuni prevedono che i cinturini per gli orologi esistenti saranno compatibili con il dispositivo di prossima generazione, almeno un altro leaker segnala il contrario.

