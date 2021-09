Cinturino Apple Watch 7 potrebbe essere incompatibile con i vecchi modelli

Voci sempre più insistenti vorrebbero Apple Watch 7 di dimensioni differenti rispetto all’attuale line up, con quadranti da 41 e 45 mm. Se questo sembra essere un dato ormai assodato, c’è incertezza sulla retro compatibilità. Se nelle ore scorse alcuni rumor avevano parlato di compatibilità, adesso la notizia è di senso opposto: i cinturini Apple Watch 7 non potranno essere utilizzati su Apple Watch 6 e precedenti.

Ad agosto, il leaker “Uncle Pan” aveva suggerito per primo che “Apple Watch Series 7” sarà disponibile con dimensioni di cassa da 41 mm e 45 mm, un aumento di 1 mm rispetto ai modelli attuali. Rapporti successivi hanno ribadito tali misure, confermandole.

Mentre ci si aspetta che un telaio più grande faciliti schermi più grandi e, potenzialmente, batterie più capienti, il cambiamento potrebbe rendere obsoleti alcuni accessori per l’attuale generazione, come i cinturini esistenti.

“Uncle Pan” aveva affermato che le “vecchie” band si adatteranno ai nuovi modelli, mentre una nuova voce del leaker Max Weinbach va nel senso opposto:

[Per quello che vale] Ho sentito da un dipendente di un negozio Apple che non stanno più ricevendo cinturini da 40/44 mm e si aspettano che il nuovo orologio Apple utilizzi cinturini diversi che non saranno compatibili con i vecchi orologi

L’affermazione è discutibile nella migliore delle ipotesi, poiché i dipendenti di Apple Store in genere non sono informati dei futuri piani di prodotto dell’azienda.

Detto questo, un paio di leaks della scorsa settimana affermano di mostrare cinturini per modelli Apple Watch da 41 mm e 45 mm non ancora annunciati. Non è chiaro se questi si adattino ai dispositivi attuali.

Apple Watch è attualmente disponibile con dimensioni della cassa da 40 mm e 44 mm, dimensioni che sono state modificate l’ultima volta quando il dispositivo è cresciuto da 38 mm e 42 mm con Apple Watch Series 4 nel 2018.

Apple Watch Series 7 dovrebbe debuttare insieme a iPhone 13 in un evento speciale questo autunno.

Tutto quello che sappiamo al momento su Apple Watch 7 lo trovate direttamente a questo indirizzo, mentre per restare aggiornati su iPhone 13 si parte da qui. A questo indirizzo tutto quello che sappiamo di watchOS 8.