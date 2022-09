Apple Watch Ultra, per alcuni lo scrolling è gelatinoso

Lo scorrimento dei contenuti sullo schermo di Apple Watch Ultra appare gelatinoso: è quanto segnalano alcuni utenti che hanno ricevuto il nuovo smartwatch nei primi giorni di disponibilità, puntando l’attenzione su un effetto del display che in realtà non dovrebbe sorprendere.

Lo scorrimento gelatinoso, tradotto letteralmente dall’inglese jelly scrolling, è quell’effetto che si verifica quando metà dello schermo si aggiorna più lentamente dell’altra, col risultato che il contenuto che si muove sullo schermo sembra oscillare. Nei dispositivi Apple non è una novità: esattamente un anno fa infatti questo effetto fece notizia subito dopo il lancio di iPad mini 6 (con tanto di denuncia al seguito), che ne soffre quanto il nuovo smartwatch.

A seguito delle lamentele sollevate all’epoca, Apple rilasciò una dichiarazione confermando la normalità di tale comportamento dello schermo durante lo scorrimento dei contenuti. E infatti succede anche con iPad Air, per dire. Sul nuovo Apple Watch Ultra l’effetto segnalato dal francese iPhoneSoft, è particolarmente evidente in tutte quelle situazioni in cui emerge anche nei tablet, ad esempio quando si scorre un elenco oppure un lungo file di testo usando la Corona Digitale.

Al momento le segnalazioni sono nettamente minori rispetto a quelle che vennero pubblicate l’anno scorso per iPad mini 6, ma il fenomeno non è comunque da sottostimare. Anche perché come dicevamo il fatto che si verifichi non è una sorpresa: rispetto agli altri modelli di Apple Watch, il nuovo Ultra usa uno schermo più grande e luminoso, il che vuol dire che l’effetto gelatinoso risulta più pronunciato rispetto agli altri smartwatch della Mela.

Per il momento Apple non ha rilasciato dichiarazioni al riguardo e non è detto che lo faccia, dato anche il ridotto numero di segnalazioni. Ma anche se decidesse di farlo, è facile aspettarsi lo stesso ragionamento dell’anno scorso, in cui si parlava di «comportamento previsto».

E’ comunque interessante notare che l’effetto gelatinoso non è correlato a una particolare tipologia di schermo: Apple Watch Ultra infatti usa un pannello OLED mentre iPad mini 6 ne monta uno LCD. Se volete approfondire l’argomento, qui trovate l’interessante spiegazione di iFixit che dimostra come funziona lo schermo di iPad mini 6 e perché l’effetto è più vistoso in un orientamento piuttosto che nell’altro.