iPad mini 6, l’effetto “scrolling gelatinoso” secondo Apple è normale

Nei giorni passati alcuni utenti di iPad mini 6 hanno lamentato un presunto problema di scrolling, un effetto più precisamente noto come Jelly Scroll, letteralmente traducibile come scorrimento gelatinoso.

Il fenomeno – palesemente visibile inquadrando lo schermo dell’iPad con un diverso dispositivo usando lo slow motion – appare quando il tablet viene usato con orientamento verticale, quindi in modalità ritratto, durante lo scorrimento di pagine con contenuti per lo più testuali, come per esempio siti web e documenti. Quando l’utente scorre con il dito sulla pagina per procedere con la lettura, il testo visualizzato nella parte destra del display sembra aggiornarsi e scorrere più rapidamente, mentre il testo nella metà a sinistra del display segue lo scorrimento con un piccolo ritardo.

Apple ha riferito al sito Ars Technica che l’effetto in questione è un comportamento assolutamente normale con gli schermi LCD. Questo tipo di schermi sono progettati per effettuare il refresh linea per linea, caratteristica che può causare un lieve ritardo nel refresh della parte superiore e inferiore dello schermo, ottenendo in alcuni casi un’irregolarità nello scrolling.

regarding the “jelly effect” when scrolling on iPad mini: yep. typical LCD / 60Hz behavior happens on the iPad Air too, but that didn’t make the news 🤷‍♂️😂 pic.twitter.com/V5wJq5SnJx — Jon Prosser (@jon_prosser) September 27, 2021

Secondo alcuni utenti, l’effetto jelly scroll è ad ogni modo più evidente su iPad mini 6 rispetto ad altri iPad con display LCD come l’iPad Air o anche l’ultimo iPad di nova generazione. Il fenomeno jelly scroll sembra verificarsi di più con iPad mini 6 usato in verticale, non invece quando il tablet è usato in orizzontale.

