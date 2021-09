iPad mini 6, alcuni utenti segnalano problemi di scrolling

Come gli iPhone 13, anche iPad mini 6 è arrivato nelle mani degli utenti a partire da venerdì 24 settembre: nel corso del weekend sono cominciati ad apparire in rete post di utenti che lamentano problemi di scrolling, più precisamente l’effetto Jelly Scroll, letteralmente traducibile come scorrimento gelatinoso.

Il fenomeno appare quando il tablet viene usato con orientamento verticale, quindi in modalità ritratto, durante lo scorrimento di pagine con contenuti per lo più testuali, come per esempio siti web e documenti. Quando l’utente scorre con il dito sulla pagina per procedere con la lettura, il testo visualizzato nella parte destra del display sembra aggiornarsi e scorrere più rapidamente, mentre il testo nella metà a sinistra del display segue lo scorrimento con un piccolo ritardo.

Per questa ragione lo scorrimento della pagina nel suo insieme appare con un leggero tremolio, da qui il nome del fenomeno indicato in inglese come Jelly Scroll, scorrimento gelatinoso. L’effetto può essere osservato grazie a un breve video al rallentatore realizzato da Dieter Bohn, pubblicato in un post su Twitter che riportiamo in questo articolo.

Non tutti gli utenti di iPad mini 6 segnalano problemi di scrolling, mentre altri che in precedenza non l’avevano nemmeno notato, dichiarano che ora non possono più fare a meno di rilevarlo dopo aver visto il beve video che lo mostra in azione.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left. In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI — Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021

Il fenomeno jelly scroll sembra verificarsi esclusivamente con iPad mini 6 usato in verticale, non invece quando il tablet è usato in orizzontale, quindi in modalità paesaggio. Nel momento in cui scriviamo Apple non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo: non è dato sapere se si tratta di un problema hardware o se invece è dovuto al software e può essere risolto con un futuro aggiornamento.

