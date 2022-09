iPhone 14 Plus in origine si chiamava iPhone 14 Max

Ebbene sì: a quanto pare iPhone 14 Plus doveva originariamente chiamarsi iPhone 14 Max. Questo a giudicare dagli indizi emersi sul sito web Apple ufficiale, che suggeriscono che questo era il nome destinato al dispositivo standard da 6,7 pollici prima che la multinazionale di Cupertino cambiasse idea con breve preavviso.

Come notato dal blog olandese iCreate, in due casi sul sito web dell’azienda, Apple si riferisce a iPhone 14 Plus come iPhone 14 Max. In primo luogo, in un documento di supporto che aiuta gli utenti a identificare il loro iPhone, dove è presente l’immagine dei modelli di iPhone 14 Plus in cinque colori con la dicitura “iPhone-14-Max-colors”.

In secondo luogo, in una pagina che fornisce informazioni di conformità e normative per i prodotti dell’azienda, Apple elenca chiaramente “iPhone 14 Max” con il numero di modello di iPhone 14 Plus, insieme a iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Ricordiamo infatti che per diversi mesi prima del lancio il nome Max è stato quello più indicato in numerose anticipazioni.

Sembra che Apple abbia cambiato idea solo a una settimana prima dell’evento di lancio degli iPhone 14, cambiando il nome in iPhone 14 Plus, riutilizzando il termine “Plus” per la prima volta dall’iPhone 8. Sarà interessante osservare cosa farà Apple per i nomi della prossima gamma iPhone 15 del 2023: secondo Mark Gurman di Bloomberg l’attuale modello top iPhone 14 Pro Max l’anno prossimo potrebbe chiamarsi iPhone 15 Ultra.

Se volete saperne di più su iPhone 14 e iPhone 14 Pro potete dare un’occhiata alle nostre recensioni (cliccate sul nome del prodotto). Qui invece trovate il nostro confronto tra i due nuovi telefoni 2022 messi al fianco del 13 Pro Max dell’anno scorso. Per i dettagli sullo schermo potete dare invece un’occhiata a questo approfondimento