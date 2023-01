Apple Watch viola brevetto Masimo per l’ossigeno nel sangue

Fin dal 2020 Apple e la società di tecnologie medicali Masimo si affrontano tra avvocati, denunce reciproche e tribunali: ora un giudice della International Trade Commission statunitense ha stabilito che Apple viola un brevetto di Masimo per la tecnologia di rilevamento dell’ossigeno nel sangue impiegata in Apple Watch.

La funzione di pulsiossimetro è implementata in Apple Watch a partire dai modelli di sesta generazione: rileva l’ossigenazione del sangue dell’utente tramite sensori di luce posizionati sul retro di Apple Watch. Ricordiamo che negli scorsi anni Masimo ha denunciato in più occasioni Apple per violazioni di brevetti su sensori e tecnologie medicali impiegati in Apple Watch, con accuse di furto di segreti industriali, anche tramite l’assunzione di ex dipendenti e personale chiave.

Nella sentenza il giudice ha stabilito che altri quattro brevetti contestati non sono stati violati. Come richiesto fin dalla denuncia del 2021 di Masimo, ora il giudice valuterà se attivare un divieto di importazione degli Apple Watch che includono questa tecnologia. La decisione finale dovrebbe essere completata entro il 10 maggio.

Le dichiarazioni a commento della sentenza sono naturalmente agli antipodi. Apple si limita a dissentire rinviando immediatamente all’appello «Siamo rispettosamente in disaccordo con la decisione odierna e attendiamo con impazienza una revisione completa da parte della Commissione» secondo un portavoce Apple segnalato da Reuters.

Viceversa Masimo, non solo è entusiasta della sentenza, ma accusa Apple di aver fatto lo stesso con altre società, sottraendo tecnologie che vengono re-impacchettate nei sui prodotti. «Siamo felici che il giudice abbia riconosciuto la violazione da parte di Apple della tecnologia di pulsossimetria di Masimo e abbia compiuto questo primo passo fondamentale verso la responsabilità» dichiara Joe Kiani, CEO di Masimo, riportato da MacRumors.

Poi scatta l’accusa «La decisione odierna dovrebbe aiutare a ripristinare l’equità nel mercato. Apple ha violato allo stesso modo le tecnologie di altre società e riteniamo che la sentenza odierna esponga Apple come un’azienda che prende le innovazioni di altre società e le riconfeziona». Macitynet tornerà a parlare della vicenda non appena ci saranno novità al riguardo.

