CarPlay wireless per tutti con Carlinkit 3, in offerta a 52 euro con coupon

Il sistema di infotainment Car Play è ormai diffuso su tantissimi veicoli. Si tratta, in sostanza, della possibilità offerta da alcuni veicoli, di collegare l’iPhone alla presa USB, per vedere apparire sul display dell’auto una interfaccia grafica di Apple. Serve per il controllo delle chiamate, dei messaggi, del navigatore, e tanto altro ancora.

Nella maggior parte dei casi, però, è necessario che l’iPhone sia collegato tramite cavo alla macchina. Con Carlinkit, invece, è possibile rendere il sistema wireless. Al momento si acquista con uno sconto del 70% a 52 euro, grazie al coupon che indichiamo in calce.

Carlinkit è, sostanzialmente, un piccolo box da collegare tramite cavo alla presa della macchina. L’iPhone, invece, potrà essere collegato in wireless a questo box, che per magia trasmetterà l’interfaccia CarPlay sul display dell’auto, senza che l’iPhone debba essere fisicamente collegato alla presa USB dell’auto.

Ovviamente, affinché il sistema funzioni è necessario che la macchina e il display supportino già CarPlay. Tutto quello che fa Carlinkit è rendere possibile la visione di CarPlay sul display dell’auto senza necessità di collegamento cablato. L’unico cablaggio necessario è quello tra Carlinkit e USB dell’auto, così da lasciare completamente svincolato l’iPhone.

Ricordiamo, dunque, che per beneficiare di CarPlay wireless, tramite Carlinkit, è necessario che l’auto supporti CarPlay di suo. L’adattatore wireless CarlinKit 3.0 funziona con tutti gli iPhone dal 5 in avanti (con iOS 7.1, e versioni successive).

Il tempo di collegamento, ogni qual volta si sale in auto, varia da smartphone a smartphone, ma solitamente si impiegano circa dai ai 14 secondi affinché si visualizzi CarPlay quando si sale in auto.

Carlinkit dispone di WiFi e Bluetooth, si connette all’iPhone tramite Bluetooth e invia le credenziali WiFi al telefono, quindi si disconnette dalla rete Bluetooth. Funziona esclusivamente su WiFi da quel momento in poi. Si tratta di una soluzione plug-and-play, dunque molto facile da installare.

E’ sufficiente attivare le reti Bluetooth e WiFi sul proprio iPhone, assicurandosi che il proprio telefono non sia connesso ad altre reti WiFi o Bluetooth, e rimuovendo la connessione vivavoce dalle impostazioni del telefono e del sistema dell’auto.

Solitamente Carlinkit ha un costo di oltre 170 euro, ma al momento lo si può acquistare a 52 euro direttamente a questo indirizzo utilizzando il coupon CCW.