Samsung svelerà Galaxy S23 il primo febbraio

La pubblicazione per errore negli scorsi giorni da parte di Samsung Colombia è confermata: nelle scorse ore con un annuncio ufficiale la multinazionale sudcoreana invita stampa e spettatori per l’evento Galaxy Unpacked che si svolgerà il primo febbraio e, anche se Samsung non lo dice espressamente, durante il quale svelerà al mondo i nuovi terminali della famiglia Galaxy S23.

Si tratta del primo evento Samsung con partecipazione dal vivo negli ultimi tre anni: l’evento si svolgerà presso The Masonic Auditorium in San Francisco con la possibilità naturalmente di seguire l’evento in diretta straming via Internet.

La tabella di marcia di Samsung è fissata nel tempo, tanto quella di Apple e degli altri grandi marchi smartphone: da anni i nuovi Galaxy sono sempre svelati nei primi mesi dell’anno. Ma ci sono altri due dettagli che confermano il tutto. L’immagine dell’invito mostra un fascio di luce che illumina ed evidenzia tre cerchi più chiari, un richiamo alla configurazione a tripla fotocamera posteriore tipica dei Galaxy delle ultime generazioni.

Questo volta però Samsung ha anche già attivato i preordini per due non meglio precisati futuri dispositivi, un Galaxy smartphone e un Galaxy Book. Gli utenti statunitensi che ne preordinano subito uno riceveranno un credito di 50 dollari, mentre chi li preordina tutti e due riceverà un credito di 100 dollari.

Nessuno dubita più che il primo febbraio arriveranno i nuovi Galaxy S23 con design molto simile a quello attuale, ma con un consistente balzo nelle specifiche, soprattutto per il modello Ultra.

Bring your epic moments into the spotlight. Join us at #SamsungUnpacked, on February 1, 2023. Learn more: https://t.co/D6nxwskXj1 pic.twitter.com/jllmsDvWmD — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 10, 2023

I prossimi Samsung Galaxy S23 sono previsti con sensore impronte migliorato, nuovo sensore fotocamera da 200 MP per il modello Ultra, sensore da 50 MP per il modelli standard, funzione di connettività satellitare simile agli iPhone 14 (questo articolo di macitynet spiega come funziona) e altro ancora.

Sembra che per la prossima generazione in arrivo Samsung impiegherà esclusivamente chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, escludendo per la prima volta i chip proprietari Exynos, finora impiegati per i modelli venduti in Europa e Asia.

