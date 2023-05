Visore Apple, il nome xrOS avvistato in App Store Connect

A pochi giorni dalla WWDC 2023 spunta in rete una nuova conferma del nome scelto da Apple per il sistema operativo del suo visore: questa volta è Steve Troughton-Smith a sottolineare come l’etichetta xrOS sia la più probabile scovandola direttamente dentro l’App Store Connect, il servizio con cui gli sviluppatori come lui normalmente inviano le app per la revisione che precede poi la distribuzione su App Store.

Pare che sia riuscito a indurre il sistema a svelare il nome inviando un’app apparentemente creata per il visore perché il sistema gli ha restituito un messaggio d’errore rifiutando l’app; allo stesso tempo però è stata riconosciuta come app per piattaforma xrOS, nonostante lo sviluppatore non abbia mai menzionato tale sigla. Gli segnala Apple:

Piattaforma errata. Hai incluso l’eseguibile xros arm64 nel tuo bundle ios. Possono essere inclusi solo eseguibili ios.

Sappiamo che Apple usa spesso società di comodo per registrare i marchi e la stessa cosa è avvenuta anche per i nomi più papabili del sistema operativo del visore, tra cui spiccano anche xrProOS, realityproOS e realOS.

Tuttavia sembra sempre più probabile che xrOS prevarrà sugli altri: oltre all’avvistamento odierno anche il giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, aveva confermato questa sigla quando a dicembre disse:

“XR” rappresenta l’abbreviazione di “extended reality”, termine che fa riferimento alla possibilità di combinare ambienti reali e virtuali usando dispositivi indossabili e comprende supporto alla realtà aumentata (AR), realtà mista (MR) e realtà virtuale (VR).

A fine gennaio una società fittizia di Apple chiamata Proxy Deep Dive LLP ha registrato il marchio xrOS mentre la Deep Dive LLC lo ha registrato la stessa sigla in Nuova Zelanda un paio di settimane fa.

Apple xrOS, manca poco per l’ufficialità

Ricordiamo che xrOS potrebbe essere presentato in anteprima insieme a iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 e tvOS 17 durante la Worldwide Developer Conference WWDC 2023 del 5 giugno (l’appuntamento su macitynet alle ore 19:00 nella pagina della diretta).

Tutto sul visore di realtà virtuale Apple, come funzionerà e quanto costerà in questo articolo. Invece tutto quello che Apple potrebbe presentare durante la WWDC23 lo abbiamo riassunto in questo articolo.