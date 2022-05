Arriva Fire OS 8, tante novità per i prossimi tablet Amazon

Il prossimo tablet Fire 7 di Amazon arriverà con una nuova versione del sistema operativo dell’azienda: si tratta di Fire OS 8 su base Android 11, un aggiornamento piuttosto significativo della tecnologia alla base del sistema di Amazon, che attualmente è ferma ad Android 9.

Secondo la documentazione per sviluppatori di Amazon, l’aggiornamento potrebbe portare alcune nuove funzionalità per l’utente. Anzitutto, la presenza di una modalità scura a livello di sistema, che gli sviluppatori potranno far seguire alla propria app. Per lo più, però, le novità riguarderanno privacy e sicurezza. Insieme a vari aggiornamenti al sistema di autorizzazioni, l’aggiornamento dovrebbe anche rendere più facile per Amazon rilasciare le patch di sicurezza. Da notare, peraltro, che Google non fornisce più aggiornamenti ad Android 9.

Attualmente, c’è solo un nuovo tablet mostrato dalla documentazione con Fire OS 8 a bordo: Fire 7 2022. Dato che il Fire HD 8 2020 ha più o meno lo stesso chip, sembra probabile che anche quest’ultimo potrebbe eseguire Fire OS 8, nel caso in cui Amazon decidesse di aggiornarlo. La società non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di The Verge sul possibile aggiornamento di uno qualsiasi dei suoi tablet esistenti con la nuova versione del sistema operativo.

Anche se l’aggiornamento non significa che il Fire 7 2022 avrà un’interfaccia utente drammaticamente diversa rispetto alla versione 2019, l’aggiornamento di Fire OS potrebbe rendere le cose più facili per gli sviluppatori in futuro.

Ovviamente, rimarranno ancora in circolazione per molto tempi numerosi dispositivi con Fire OS 7, anche se non ci saranno probabilmente più nuovi tablet basati du questo vecchio sistema. Questo vuol dire che gli sviluppatori avranno a disposizione nuove risorse per iniziare a introdurre funzionalità e codice che altrimenti non funzionerebbero su Android 9.

