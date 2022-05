Corsair, il primo portatile ha una touch bar firmata Elgato

Il produttore di accessori per PC Corsair ha presentato il suo primo computer portatile, Voyager AMD Advantage Edition da 16 pollici, dotato di una touch bar firmata Elgato, una macchina totalmente orientata al gaming, ma anche agli streamer. È tutto AMD, dai processori Ryzen serie 6000 alla GPU AMD Radeon RX 6800M.

Tra le funzioni piuttosto particolari di questo notebook vi è una grande barra LCD a 10 tasti, alimentata da Elgato, che consente agli streamer di personalizzare i controlli utilizzando il software Stream Deck. A scanso di equivoci, non è una touch bar stile MacBook Pro in cui sono stati sostituiti i tasti funzione.

Da notare, che grazie all’insolito design a conchiglia del laptop, è possibile accedere alla touch bar anche quando il laptop è chiuso. Grazie a questa particolare touch bar, l’utente sarà in grado di personalizzare i tasti di diversi controlli per lo streaming live, come cambiare scena, regolare l’audio e caricare video o foto. In questo modo, si riuscirà a controllare lo streaming dal proprio laptop e i tasti potrebbero essere utilizzati anche con app di videoconferenza, come ad esempio Zoom.

Il display è da 16 pollici con risoluzione 2.560 x 1.600 pixel e un refresh rate a 240 Hz, con aspect ragion 16:10: sì, è ideale per il versante videoludico. Altre caratteristiche rivolte a giocatori e streamer includono una tastiera full-size con interruttori meccanici Cherry MX a bassissimo profilo e una webcam con risoluzione 1080p a 30 FPS, con possibilità di chiudere fisicamente il sensore, per una migliore privacy.

Corsair offre due versioni del notebook: CPU Ryzen 7 6800HS o Ryzen 9 6900HS, insieme a una GPU Radeon RX 6800M per entrambi. Entrambe le versioni sono ben attrezzate dal punto di vista della memoria, con 32 GB di RAM DDR5 e un SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 da 1 TB sulla versione Ryzen 7 e 64 GB di RAM DDR e un SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 da 2 TB sul modello Ryzen 9.

Entrambe le versioni includono una coppia di porte USB 4.0 abilitate Thunderbolt 3, una porta USB 3.2 Gen2 Type-C e una porta USB 3.2 Gen1 Type-A, insieme a un lettore di schede SDXC 7.0, jack audio combinato da 3,5 mm, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, come ricorda Engadget. Il design è certamente diverso da altri laptop da gaming, ma sembra comunque elegante, con spessore di 19,9 mm e un peso di 2,4 kg.

Con Voyager AMD Advantage Edition, Corsair sembra voler sfidare Razer nel segmento dei notebook da gaming. Il comunicato stampa di Corsair mostra prezzi, rispettivamente, di 2.700 (circa 2.550 €) e 3.000 dollari (circa 2.830 €), per i modelli Ryzen 7 e Ryzen 9, anche se la società ha anche affermato che “disponibilità e prezzi saranno annunciati in un secondo momento”.

In aprile Elgato ha presentato HD60 X, dispositivo di acquisizione che permette di effettuare streaming e catture da qualsiasi piattaforma, inclusi Mac e PC e le console PS5 e Xbox Series X|S.