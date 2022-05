iPhone 14, la fotocamera selfie prevista con autofocus

Per la serie di terminali iPhone 14, Apple sarebbe pronta ad abbandonare i tradizionali fornitori cinesi per utilizzare al loro posto LG Innotek come fornitore per la sua fotocamera frontale per selfie.

Se l’anticipazione fosse vera, si tratterebbe della prima volte che Apple impiega un fornitore sud coreano per realizzare la fotocamera selfie: secondo Korean IT News, Apple ha notificato ai suoi principali partner questo cambiamento per iPhone 14.

In precedenza, la multinazionale di Cupertino stava pianificando di installare componenti e prodotti LG Innotek per la fotocamera anteriore di iPhone 15 del 2023, ma ha deciso di anticipare i programmi per via di problemi di qualità da parte dei produttori di fotocamere cinesi.

Originariamente, i produttori cinesi, insieme alla giapponese Sharp, sono stati fornitori storici per la fotocamera anteriore dell’iPhone, che unitariamente rappresenta un terzo del prezzo della fotocamera posteriore. IT News riferisce che il costo unitario delle fotocamere frontali di iPhone 14 è aumentato di quasi tre volte rispetto ai modelli precedenti a causa dell'”avanzamento delle funzioni”, come ad esempio l’autofocus.

LG Innotek fornisce già fotocamere posteriori di fascia alta per Apple e dividerà il mercato delle fotocamere frontali con la società giapponese Sharp. La compagine sud coreana dovrebbe trarne grandi benefici, e il rapporto prevede miliardi di fatturato di vendite solo dagli ordini di fotocamere anteriori di iPhone 14.

Oltre ai moduli, LG Innotek ha interiorizzato la produzione e l’assemblaggio di alcune parti ottiche chiave come le componenti OIS (Optical Image Stabilization), circuiti stampati PCB per fotocamere e attuatori. Fino ad ora, i partner di LG Innotek hanno fornito le parti ottiche, che sono state poi assemblate in moduli da LG, prima di essere fornite ad Apple.

Per tutto quello che è emerso finora sui terminale della serie iPhone 14 in arrivo a settembre quest’anno rimandiamo a questo articolo di macitynet.