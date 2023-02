Arriva l’AI quasi imbattibile su Gran Turismo 7

Lo scorso anno Sony AI e Polyphony Digital, hanno annunciato quello che è stato definito un punto di svolta nel campo dell’intelligenza artificiale (AI): “Sophy”, il primo “agente superumano” basato sull’intelligenza artificiale in grado di battere i più grandi piloti di Gran Turismo (GT) Sport, il videogioco di simulazione di guida altamente realistico per PlayStation.

Dal 21 febbraio sarà possibile mettersi alla prova contro GT Sophy. L’AI in questione è in grado di creare il proprio stile di guida, di tenere in considerazione quello dell’avversario, apprendere tattiche e rispettare il comportamento di gara.

GT Sophy arriva con Gran Turismo 7 con l’aggiornamento 1.29, permettendo ai giocatori di prendere parte ad un evento denominato Gran Turismo Sophy Race Together, che resterà disponibile fino alla fine di marzo, accessibile da piloti che avranno raggiunto un livello Collezionista pari almeno a 6.

È possibile sfidare l’AI su 4 livelli di difficoltà (Principiante, Intermedio, Esperto, 1 contro 1), ognuno dei quali con dei vantaggi per l’utente. La sfida uno-contro-uno consente di sfidare l’IA con auto identiche, permettendo probabilmente di rendersi conto di quanto siamo più lenti rispetti all’AI.

Polyphony e Sony hanno riferito che raccoglieranno i feedback dal test ma non è chiaro cosa intendono fare dell’AI in futuro e se questa resterà disponibile come elemento fisso all’interno del gioco.

Sony ha in precedenza riferito di avere messo alla prova le abilità di GT Sophy facendola competere con quattro dei migliori piloti di Gran Turismo al mondo, in occasione di due eventi Race Together 2021 Challenge svoltisi il 2 luglio e il 21 ottobre 2021. Dopo alcune modifiche apportate sulla base dei risultati della prima gara, nel secondo evento di ottobre, GT Sophy ha superato i migliori piloti di GT, sia nelle corse a tempo che nelle gare in stile Campionato FIA GTA.

