Sconto 59% sull’umidificatore Bear che dura tutto il giorno

Ci sono umidificatori e umidificatori, e quello di Bear è l’eccezione perché combina un design intrigante a un’ampia capacità del serbatoio e una gestione degli aromi particolare. E poi in questo momento è pure scontato del 59%.

Questo umidificatore è diverso dagli altri innanzitutto per il design, che non è quello più comune di una cipolla di plastica ma è molto più grande e parallelepipoidale, con angoli e bordi fortemente stondati. Una buona metà, quella del serbatoio, è trasparente e lascia intravedere l’acqua contenuta al suo interno.

La capacità poi è molto elevata: parliamo di 5 litri di acqua, che possono essere vaporizzati per 35 ore consecutive, ben oltre quindi l’intero arco di una giornata prima di doverlo ricaricare, operazione che per altro si può svolgere molto facilmente attraverso l’ampia apertura superiore che per il resto del tempo rimane protetta da uno sportello.

Secondo i dati riportati nella scheda tecnica è in grado di diffondere nell’aria fino a 350 millilitri d’acqua ogni ora ed è in grado di umidificare correttamente una stanza di massimo 30 metri quadrati. L’erogazione si può regolare ruotando la manopola mentre la diffusione avviene a trecentosessanta gradi attraverso una serie di aperture superiori.

Impiega un filtro ai carboni attivi che purifica e depura l’aria dagli odori, dai fumi e dai vapori che ad esempio vengono prodotti ogni giorni dalle varie attività in cucina. E chi vuole può usarlo per diffondere gli oli essenziali preferiti imbevendo di poche gocce il tampone inserito in un apposito scompartimento laterale.

Tutta questa tecnologia è racchiusa in un dispositivo che emette soltanto un piccolo ronzio di 28 dB, affatto fastidioso tanto che l’azienda suggerisce di poterlo tenere acceso anche di notte senza disturbare il sonno dei bambini.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 153,38 € risparmiate il 59% pagandolo 62,88 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.