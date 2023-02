Poche auto con iPhone come chiave, Apple prova spingere l’idea con un app

Dall’App Store è possibile scaricare da qualche tempo Car Keys Tests, app di testing riservata alle le case automobilistiche.

L’app permette agli sviluppatori licenziatari del programma MFi (il sistema di cessione di licenze creato da Apple per certificare periferiche compatibili con iPhone e iPad), di creare autoveicoli compatibili con la tecnologia Car Key, tecnologia che consente di aggiungere la chiave dell’auto all’app Wallet e utilizzare iPhone o Apple Watch per bloccare, sbloccare e mettere in moto l’auto.

La tecnologia Car key è stata annunciata nel 2020 ma finora sono poche le case automobilistiche che sfruttano questa possibilità (tra queste, BMW). La nuova app di testing sull’App Store potrebbe indicare un maggiore dispiegamento di forze per l’implementazione della tecnologia e migliorie nelle funzionalità .

L’app in questione –riferisce il sito 9to5Mac – è ridotta all’osso; non serve a nulla per il normale utente ma serve agli sviluppatori che lavorano con le case automobilistiche per testare e convalidare connessioni, performance e altri requisiti fondamentali per il processo di certificazione dei veicoli.

L’app non è ufficialmente elencata sull’App Store e si può scaricare solo un link diretto. Dopo lo scaricamento e l’avvio il normale utente non può fare nulla perché appare una schermata di login. Solo gli iscritti con un account associato al programma MFi di Apple possono ottenere l’accesso. L’app richiede iOS 16.1 / iPadOS 16.1 o versioni successive e “pesa” 16MB.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.