Ask Apple è il nuovo servizio di consulenza per sviluppatori

Il nuovo servizio Ask Apple, letteralmente Chiedi ad Apple, destinato agli sviluppatori offre ai programmatori presenti su App Store sia consulenze individuali con gli ingegneri Apple, che una serie di FAQ interattive.

Ad oggi gli sviluppatori ricevono già una grande quantità di documentazione regolarmente aggiornata online da Apple, oltre a corsi e consulenze durante la conferenza WWDC ogni anno. Ora la multinazionale di Cupertino mira a replicare queste conversazioni dal vivo con un nuovo servizio “Ask Apple” in versione online.

“Abbiamo ascoltato i feedback degli sviluppatori di tutto il mondo su ciò che sarà più utile per loro mentre sviluppano app innovative”, ha detto Susan Prescott, vicepresidente Apple Worldwide Developer Relations e Enterprise and Education Marketing, in una dichiarazione:

Abbiamo visto un aumento dell’appetito per il supporto individuale e la conversazione con gli esperti Apple. Il nostro team è impegnato a sviluppare continuamente il supporto per la nostra diversificata comunità di sviluppatori globali e siamo entusiasti di offrire Ask Apple come un’altra nuova risorsa

Ask Apple è gratuito per gli sviluppatori registrati dell‘Apple Developer Program o dell’Apple Developer Enterprise Program. Gli sviluppatori devono anche registrarsi per utilizzare Ask Apple e potranno farlo tra il 17 ottobre 2022 e il 21 ottobre 2022.

Non è chiaro cosa accadrà dopo quelle date, ma il nuovo servizio sarà avviato inizialmente in quel periodo. Non è un programma aperto. Il nuovo servizio funzionerà tramite Slack o attraverso sessioni individuali di 25 minuti durante l’orario d’ufficio.

Apple precisa che gli orari d’ufficio non sono limitati all’ora del Pacifico. Invece, “gli orari d’ufficio saranno ospitati nei fusi orari di tutto il mondo e in più lingue”. Tuttavia, non tutti i servizi Ask Apple saranno disponibili nei fusi orari locali. Una nuova figura chiamata “Ask Technology Evangelism” sarà disponibile in nove territori, da Cupertino a Tokyo. “Ask Design Evangelism” sarà disponibile solo a Cupertino o in un fuso orario non specificato della Grande Cina.

Oltre a fare domande agli ingegneri Apple su questioni come l’implementazione di framework e l’assistenza a livello di codice, gli sviluppatori saranno anche in contatto con i designer e gli evangelist di Apple. Apple afferma che il programma consentirà anche agli sviluppatori di confrontarsi “con altri sviluppatori di tutto il mondo”.