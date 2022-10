Apple TV Plus punta alla pubblicità per un nuovo abbonamento

Apple progetta di iniziare a vendere spazi per spot video a partire dall’inizio del 2023, da inserire sulla propria piattaforma Apple TV+ e questo probabilmente per creare un abbonamento più economico supportato dalla pubblicità. Emerge dai primi colloqui con le agenzie di media in cui Apple ha discusso i piani preliminari per vendere spazi pubblicitari video nei suoi contenuti originali e gli eventi sportivi dal vivo.

La mossa metterebbe Apple TV+ in linea con le strategie di altri servizi di streaming. Infatti tTutti i principali servizi di streaming, ad eccezione di Apple, hanno annunciato o offrono già piani supportati dalla pubblicità. I leader di mercato Netflix e Disney+ lanceranno abbonamenti supportati dalla pubblicità nei prossimi due mesi. Il prezzo più economico attrae i consumatori attenti al listino durante questo periodo di inflazione e un clima economico debole.

Apple ha adottato fino ad ora un approccio premium-first con TV+, combinando i migliori talenti di Hollywood con produzioni a grande budget nei suoi programmi TV e film originali. Attualmente Apple TV+ è proposto con un singolo livello di abbonamento da 4,99 euro al mese, che dà accesso a tutta la programmazione in qualità 4K HDR senza pubblicità.

Tuttavia servizi come HBO Max hanno dimostrato che le reti multimediali possono mantenere il prestigio offrendo una varietà di piani, compresi abbonamenti gratuiti o economici sostenuti dalla pubblicità. In Italia Discovery Plus permette di abbonarsi a 1,99 euro grazie al piano con pubblicità.

Mentre Apple TV+ ha ricevuto molti riconoscimenti quando si tratta di premi del settore, in termini numerici il pubblico del servizio rimane basso. Si stima che Apple Tv+ abbia circa il 5% della quota di mercato della TV in streaming negli Stati Uniti. Un piano di abbonamento supportato dalla pubblicità incrementerebbe certamente il numero degli iscritti.

La disponibilità di spazi pubblicari video da parte di Apple è anche legata alle sue iniziative negli sport live. MLB Friday Night Baseball accumula già alcune entrate pubblicitarie sulla piattaforma Apple TV+, ma finora questi spot sono stati venduti da MLB Network, non da Apple.

L’anno prossimo, Apple TV sarà la sede esclusiva della Major League Soccer, trasmettendo in streaming tutte le partite per il prossimo decennio, senza blackout geografici. La sponsorizzazione e gli spot pubblicitari sui flussi saranno venduti sia da Apple che da MLS in un accordo di condivisione delle entrate. Apple dovrebbe anche ottenere i diritti per lo streaming NFL Sunday Ticket, con altre offerte sportive che probabilmente seguiranno in futuro. Qualcuno ha parlato di Serie A?