Atomstack A5 Pro, incisioni laser in sconto a 185,99 euro

Gli amanti dell’hobbistica non dovrebbero farsi sfuggire l’offerta attualmente disponibile sulla macchina ad incisione laser Atomstack A5 Pro.

Questo strumento infatti è fondamentale per chi costruisce oggetti in vari materiali e desidera personalizzarli con una qualità finale di altissimo livello.

E’ infatti in grado di tagliare tavole di legno spesse massimo 15 millimetri oppure lastre in acrilico da 12 millimetri. E può incidere su un’ampia varietà di materiali, come specchio, acciaio inossidabile, ceramica, legno, bamboo, cartone, plastica, pelle, PCB, alluminio, vetro e tessuti vari.

Consuma 40 Watt e può lavorare su una superficie massima di 40 x 41 centimetri, con un errore di appena 0,02 mm2. Si collega tramite presa USB a computer Windows oppure Mac e si controlla con app come LaserGRBL oppure LightBurn, grazie alle quali acquisisce le immagini in formato BMP, JPG, PNG e DXF.

In pratica può riportare qualsiasi disegno sui suddetti materiali, personalizzando così cornici, portafogli, serrande, custodie, bavaglini, libri e chi più ne ha più ne metta.

Una macchina di questo genere è quindi utile per gli appassionati che si auto-costruiscono di tutto, oppure per chi ha un’attività o un piccolo negozio di oggettistica e vuole offrire il servizio di personalizzazione al cliente, che può così consegnare direttamente la foto o l’immagine desiderata e vederla riportata su tazze, tovaglioli, sottopentola e altri oggetti da regalare rendendoli unici.

Questa macchina ad incisione laser è anche poco ingombrante: pesa meno di 4 chili e occupa uno spazio di circa 60 x 60 x 30 centimetri.

Se volete comprarla, Atomstack A5 Pro al momento è in sconto del 69%: invece di 611,22 euro si compra per 191,99 euro. Inserendo poi il codice TCATTAK è possibile limare ulteriormente il prezzo, pagandola quindi 185,99 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.