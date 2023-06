Auricolari, Apple è leader nel mercato True Wireless Stereo (TWS)

Da un report analitico sul mercato True Wireless Stereo (TWS) – l’ascolto di musica senza cavi – emerge che Apple nel primo trimestre 2023 è l’azienda che domina il settore.

Negli ultimi due trimestri le spedizioni in questo segmento sono ad ogni modo calate un po’ per tutti, e secondo l’analisi i motivi sono legati alla recessione economica ma anche alla saturazione del mercato dopo una forte crescita registrata nel 2022.

I vari brand si trovano a dover affrontare una sempre maggiore concorrenza, e faticano a differenziarsi dai competitor; alcune aziende hanno deciso di scendere a compromessi in termini di qualità e ridurre i prezzi pur di continuare a rimanere a galla.

A sottolinearlo è un report di Canalys – evidenziando best practice e strategie che altri vendor hanno messo in atto per cercare di rimanere competitivi nel mercato TWS, studiando abitudini e preferenze di varie nazioni e aree geografiche, per proporre strategie su misura.

Anziché cercare di accontentare tutti, alcuni vendor preferiscono focalizzarsi su specifiche nicchie di mercato dove si distinguono; altri puntano in investimenti a più ampio respiro, cercando nel frattempo di crearsi una buona reputazione nella categoria audio, scelta che alla lunga dovrebbe pagare.

Apple punta su tecnologie gradite dai “geek” quali l’Audio spaziale, la Cancellazione attiva del rumore e la Modalità Trasparenza; Jabra usa la sua expertise nell’audiologia per proporre prodotti con controlli del volume dalla precisione scientifica, e tutti i big sono alla ricerca di qualcosa di nuovo per distinguersi dagli altri.

