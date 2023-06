La ricerca visiva di iOS 17 trova il significato delle spie nell’auto

Tra le novità di iOS 17, migliorie alla Visual Look Up (in italiano “Ricerca visiva”) ora offerte anche nei fotogrammi video in pausa, una funzionalità che consente agli utenti di identificare cibi, vetrine, insegne e simboli.

La ricerca visiva (offerta sugli iPhone più recenti) permette già con le precedenti versioni di iOS di identificare oggetti contenuti nelle foto (statue, opere d’arte, piante, animali e molti altri soggetti che compaiono negli scatti nell’app Foto).

In iOS 17 la ricerca visiva è in grado di identificare vari simboli sul cruscotto con le spie dell’auto, pittogrammi che a molti potrebbero sembrare dall’oscuro significato.

iOS 17 dovrebbe essere in grado di individuare spie come quelle che fanno riferimento al regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza e dei sistemi di assistenza alla guida (non allarmi ma indicatori di funzioni come le luci anabbaglianti, quelle di posizione, del fendinebbia, il n segnalatore di direzione) ma anche spie di allerta che indicano un problema da risolvere (es. riserva carburante, anomalie varie) o potenziali pericoli (livello dell’olio insufficiente per la corretta lubrificazione, batteria che non carica correttamente, surriscaldamento del liquido refrigerante, ecc.)

Il sito 9to5Mac riferisce che per sfruttare la ricerca visiva basta scattare una foto; negli scatti nei quali è riconosciuto un elemento basta toccare “i” (il pulsante “Ricerca visiva”) e tocca l’icona che compare sulla foto o nella parte superiore dei risultati delle informazioni della foto per visualizzare più dettagli e ottenere altre informazioni.

