Il cavo USB-C angolare di Baseus è in sconto a soli 3 €

Ecco il cavo USB-C che stavate cercando per poter ricaricare continuando ad usare comodamente il telefono o il tablet: grazie alla spina angolare, il Baseus MVP 3 attualmente in promozione è infatti un ottimo alleato per chi desidera eliminare la sporgenza del cavo mentre il telefono è in ricarica, continuando così a tenerlo in mano per guardare un film, partecipare ad una call o più semplicemente per rilassarsi giocando un po’.

Come dicevamo una delle due spine USB-C è angolata a 90°, perciò facilita l’impugnatura del dispositivo durante la ricarica evitando che il cavo crei fastidi o ostacoli. grazie anche a una struttura sottilissima di soli 6,8 mm e una forma fortemente arrotondata.

All’altro capo invece la spina USB-C non presenta particolari variazioni, così da risultare comoda per il collegamento con qualsiasi tipo di alimentatore.

Oltre alla praticità, questo cavo si distingue anche per la sua robustezza. Usa infatti una guaina piatta rinforzata in nylon ultraresistente che promette una protezione eccellente contro rotture, abrasioni e torsioni, resistendo ad un uso intenso e senza compromettere la sua durata nel tempo.

All’interno i filamenti sono invece in rame per un’alta conducibilità e di conseguenza una ricarica rapida ed efficiente, nello specifico supportando ingressi fino a 100 W. Potete quindi usarlo per ricaricare ad esempio un iPhone 16 Pro fino al 60% in soli 30 minuti, partendo da zero.

Il cavo include anche un indicatore luminoso che consente di monitorare lo stato di carica direttamente dal connettore angolato e avere sempre sotto controllo il livello di energia del dispositivo, anche quando lo schermo è bloccato e spento.

Ovviamente questo cavo è equipaggiato con un chip che protegge il dispositivo da sovracorrente, sovratemperatura e altri rischi legati alla carica, garantendo così una maggiore sicurezza durante l’utilizzo.

Infine supporta anche il trasferimento dati fino a 480 Mbps, ottimo così perfino per backup e sincronizzazione di file tra dispositivi come Mac e PC.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 16 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare l’83% andando a spendere intorno ai 3 €.

In colorazione Cosmic Black, è lungo 1 metro ma c’è in offerta anche la versione da 2 metri.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.