All’iPhone 17 Air, Samsung vuole rispondere con l’S25 Slim

Da un po’ di tempo circolano voci secondo le quali Apple avrebbe in cantiere un “iPhone 17 Air“, dispositivo che dovrebbe sostituire i modelli Plus, indicato come super-sottile: si parla di uno spessore di 6,25mm, molto meno spesso rispetto all’attuale modello base di iPhone 16 spesso 7,8mm, e inferiore anche all’iPhone 6 (precedente detentore del record di finezza con i suoi 6,90 mm).

Per quanto concerne altre specifiche del – presunto – futuro iPhone si vocifera di schermo OLED da 6.6” 120 Hz, una singola fotocamera posteriore da 48 MP, nonché un SoC A19 dotato di 8 GB di RAM (fondamentali per offrire varie funzionalità di Apple Intelligence). Il costo negli USA dovrebbe aggirarsi sugli 800$.

Nello stesso segmento di iPhone 17 Air, Samsung avrebbe previsto il Galaxy S25 Slim, futuro dispositivo che, secondo indiscrezioni, dovrebbe far parte della gamma Galaxy S25 e vantare uno spessore decisamente più compatto rispetto al resto della lineup: 7mm (inferiore ai 7,6mm del Galaxy S24), in quella che è prevista come una nuova “guerra” al dispositivo più sottile.

Dovremmo conoscere dettagli nell’ambito dell’evento Galaxy Unpacked del 22 gennaio, quando è prevista la presentazione ufficiale della nuova serie Samsung Galaxy S25. Non è detto che il – presunto Galaxy S25 Slim – sarà presentato il 22 gennaio: secondo voci che circolano in rete questo modello potrebbe essere presentato in ritardo rispetto agli altri modelli, forse nel secondo trimestre 2025 (tra aprile e giugno 2025), quindi molte settimane dopo il lancio della nuova della, con annunci a cavallo tra fine gennaio e i primi giorni di febbraio 2025.

Sul versante processore si parla di Snapdragon 8 Elite, lo stesso previsto negli altri modelli; per ottenere un dispositivo super-sottile. l’azienda avrebbe pensato di sacrificare alcune componenti come la batteria e la fotocamera.

Per il momento, sia quelle che fanno riferimento a Apple, sia quelle di fanno riferimento a Samsung, sono solo e soltanto semplici indiscrezioni.