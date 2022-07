Baseus GAN65, il caricatore da 65 Watt con 5 porte

Un unico caricatore per ripristinare l’energia dei dispositivi di tutta la famiglia: è Baseus GAN65, una soluzione che al momento potete comprare in offerta a 45,21 euro.

Questo caricatore usa la tecnologia GaN3 Pro, sigla che identifica il nitruro di gallio di terza generazione. E’ un semiconduttore che costa più del silicio ma è altamente affidabile al punto da essere particolarmente apprezzato nell’industria aerospaziale e in quella militare specie perché consente di sprecare meno energia, di dissipare meno calore e supporta una maggiore frequenza di commutazione durante la conversione dell’alimentazione.

Inoltre il nitruro di gallio permette di realizzare circuiti integrati dedicati più piccoli ed efficienti e da qualche tempo è impiegata in molti campi che vanno dalla realizzazione di alimentatori a pannelli solari a sistemi di ricarica per auto elettriche ma anche in campo informatico in accessori per la ricarica di computer, smartphone e tablet.

In abbinamento ad alimentatori o caricabatterie il GaN è particolarmente interessante perché consente di ridurre le loro dimensioni. Fino a qualche anno addietro i notebook erano ingombranti e pesanti; oggi è possibile ottenere gli stessi risultati cin caricatori molto più piccoli e, grazie al GaN, ottenere la ricarica anche in tempi più brevi e con minori problemi di riscaldamento.

Altro elemento positivo di questa tipologia di alimentatori è che, essendo più efficienti, consumano meno energia, al punto che Martin Kuball, fisico dell’Università di Bristol che studia il materiale, se si riuscisse a sfruttare il nitruro di gallio nei vari dispositivi elettronici attualmente in uso, il consumo globale di energia calerebbe di una percentuale tra il 10 e il 25%.

Oltre ad essere moderno dal punto di vista tecnologico, è un caricatore da 65 Watt dotato di cinque uscite per alimentare altrettanti dispositivi. Nello specifico presenta una USB-C che può ricaricare anche un computer portatile e una seconda USB-C progettata invece per i tablet, una porta USB-A per lo smartphone e una seconda meno potente per cuffie, auricolari e altri piccoli dispositivi. Completa il tutto una presa Shucko dove poter collegare monitor, phon o altri elettrodomestici in modo da sfruttare una sola postazione per tutto.

Questo caricatore incorpora un cavo lungo 1,5 metri ed è molto compatto, in quanto misura 11 x 5 x 4,2 centimetri. Normalmente costa 72,91 euro ma al momento è scontato del 37% a 45,21 euro.

