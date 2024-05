Utente Firefox per Mac con più di 7400 schede aperte da 2 anni

Un ingegnere informatico sta continuando da due anni a tenere aperte quasi 7500 schede nel browser Firefox su Mac, e riferisce di non volerle chiudere.

L’utente, il cui pseudonimo online è Hazel, ha mostrato una schermata dalla quale si evince che ha aperto 7470 schede nel browser, riferendo la scorsa settimana di avere avuto difficoltà a ripristinarle ma di esserci riuscita grazie alla cache dei profili, spiegando che questa operazione ha richiesto meno di un minuto.

“Sento come se avessi ripristinato una parte di me”, ha scritto Hazel su X (Twitter) dopo avere recuperato le schede aperte. Hazel ha riferito al sito PCMag che continua a lasciare schede aperte per “nostalgia”. “Mi piace scorrere all’indietro e vedere gruppi di schede aperte mesi addietro. È come un viaggio a ritroso nel passato su quello che stavo facendo/imparando/pensando”.

Sorprendentemente, a quanto pare tutte queste schede aperte non sembrano avere intaccato le performance del computer. “Firefox è abbastanza efficiente nella gestione della memoria ed effettivamente non carica i siti web fino a quando non clicco sulla scheda – e quindi non richiede molte risorse”.

firefox refused to restore my session that i've had going for 2+ years….

over 7k tabs down the drain….

— hazel☀️ (@sodiumPen) April 30, 2024