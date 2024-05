MidiWrist Unleashed trasforma l’Apple Watch in controller MIDI

MidiWrist Unleashed è un’app per Apple Watch presentata come in grado di trasformare lo smartwatch di Apple in un contoller MIDI indipendente con il quale collegarsi a dispositivi Bluetooth LE MIDI, senza bisogno di iPhone o altri dispositivi.

“Era il mio sogno da quanto acquistai il primo Apple Watch nel 2015 e dopo 9 anni sono stato finalmente in grado id trasformarlo in realtà”, ha dichiarato lo sviluppatore Geert Bevin al sito 9to5Mac.

Tra le possibilità offerte da MidiWrist Unleashed: controller MIDI indipendente completamente configurabile dal polso, possibilità di collegare un numero infinito di knob e slider di diverso tipo (individualmente o simultaneamente), che è possibile controllare con la Digital Crown; e ancora: possibilità di gestire alcuni parametri MIDI sempre dalla Digital Crown; possibilità di richiamare funzioni Play / Stop / Pause / Record / Rewind / Fast Forward di una DAW direttamente dal polso.

Possibilità di accedere alle pagine di configurazione delle porte MIDI per gestire pulsanti e knob, gestire il program change (per cambiare i vari preset) direttamente dalla Digital Crown o con un tap sull’Apple Watch.

MidiWrist Unleashed richiede iOS 17 o seguenti, watchOS 10 o seguenti, “pesa” 4,2MB; è venduto 17,99€ e si acquista direttamente dall’App Store.

l MIDI, acronimo di Musical Instrument Digital Interface, è il protocollo standard per l’interazione degli strumenti musicali elettronici, anche tramite un computer. Le specifiche finali della prima versione furono annunciate nel corso del NAMM Show il 1983 e da allora è lo standard di riferimento che consente di connettere tra lor vari tipi di strumenti elettronici, synth, moduli eurorack, DAW, ecc.