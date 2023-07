Scoprite se avete diritto allo sconto del 15% sulle zaini PC e bagagli Amazon

Se siete interessati a comprare uno zaino, una borsa per computer, un bagaglio a mano o una valigia per le vacanze potreste essere tra i clienti Amazon che hanno diritto ad uno sconto del 15%.

La promozione, come accaduto per precedenti offerte, è attiva per un certo numero di clienti che hanno ricevuto l’invito oppure che hanno visto il banner apparire mentre navigano nel sito Amazon,.

Il funzionamento, anche se non avete notato mail o banner, è molto semplice. Entrate nel sito di Amazon a questo link, verificate se siete abilitati alla promo, attivatela e il gioco è fatto.

In sconto ci sono tanti modelli e tantissimi marchi anche importanti come Samsonite, Lowepro, Manfrotto e Tarion solo per parlare di zaini tecnici. Nel campo delle valigie sono in sconto prodotto di Samsonite ed American Tourister, per i bagagli a mano sono scontati di Cabin Max, ancora di Samsonite, Level8. Tra gli zaini e borse casual potete applicare l’offerta a prodotti Kipling, Mandarina Duck, Eastpack o Invicta.

Un aspetto importante da considerare è che lo sconto viene applicato unicamente sulla categoria valigeria. In alcuni casi i prodotti dei marchi che citiamo sopra sono esattamente in questa categoria, in altri casi per qualche misteriosa ragione, sono in altre categorie (ad esempio in accessori di elettronica) e quindi lo sconto non può essere applicato.

È quindi opportuna una verifica nel carrello poco prima del pagamento per essere certi che lo sconto viene applicato.

Se così fosse il risparmio è garantito. Questi prodotti solitamente su Amazon costano già meno che altrove ma sullo sconto si può ottenere su di esso si può ottenere un ulteriore ribasso.

Acquistando borse, valige e zaini nel negozio Amazon, come accennato, avrete il 15% su tutti gli acquisti fino ad avere un massimo di 30€ di sconto (quindi su 200 euro di valore). Lo sconto viene applicato immediatamente nel carrello.

Le regole precise nel link che trovate sopra. La principale di cui tenere conto è la data di scadenza: potete richiedere il buono solo fino al 4 agosto. Una volta richiesto, il buono può essere riscattato nei sette giorni successivi. Se restituirete il prodotto non avrete diritto alla monetizzazione dello sconto.

Da notare che il limite della data non è tutto. I buoni disponibili sono solo mille

Click qui per vedere se avete diritto al buono del 20%