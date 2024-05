Macchina per la pulizia ad ultrasuoni in sconto a 21,61 €

Con una macchina per la pulizia ad ultrasuoni come quella che trovate attualmente in sconto a più di metà prezzo potete finalmente dormire sonni tranquilli perché avrete la possibilità di pulire e sterilizzare in casa anche gli oggetti più piccoli e difficili da rimettere a nuovo.

In cinque minuti, impostando una delle due potenze disponibili (30 Watt oppure 50 Watt) promette infatti di scrostare anche le parti più impregnate di polvere, sabbia, olio e unto da oggetti come occhiali, protesi dentarie, rasoi elettrici, orologi, CD, gioielli, strumenti chirurgici, ciucci per bambini e via dicendo.

Si può usare anche per sterilizzare la frutta, tenendo conto che il serbatoio riesce a contenerne per un volume massimo di 16 x 8 x 4 centimetri circa.

La macchina pesa intorno ai 600 grammi e lavora ad una frequenza di 40 kHz, creando così vibrazioni inudibili ma capaci di rimuovere anche lo sporco più ostinato presente in zone strette, profonde e difficili da raggiungere con altri strumenti, e allo stesso tempo senza danneggiare gli oggetti da pulire.

Immaginatela ad esempio anche solo per ripulire gli occhiali da polvere e ditate senza dover sfregare un panno: in questo modo vi dureranno molto di più, e senza graffiarne le superfici.

Tenete conto che gli oggetti da pulire vanno comunque immersi in acqua, perciò può funzionare soltanto con quelle cose che non vengono danneggiate dal prolungato contatto con questo liquido.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 57,41 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 62% andando a spendere soltanto 21,61 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

