Microsoft celebra la Giornata Mondiale delle Password eliminandole

Per celebrare la Giornata Mondiale delle Password del 4 maggio, Microsoft ha deciso di eliminarle. Dopo quasi due anni rispetto ad Apple e Google, l’azienda ha finalmente introdotto il supporto per passkey per gli account Microsoft.

Una volta configurata, passkey consente di accedere al proprio account Microsoft utilizzando il viso, l’impronta digitale o il PIN del dispositivo, senza dover inserire le tradizionali password. Peraltro, il sistema funziona non solo su Windows, ma anche sulle piattaforme mobili e desktop di Apple e Google.

Passkey, ricordiamo, rappresentano un modo più semplice e sicuro per accedere al proprio account. Utilizzano una coppia di chiavi crittografiche per garantire che solo l’utente possa accedere al servizio. Una metà della coppia è memorizzata sul proprio dispositivo locale, mentre l’altra parte rimane sull’applicazione o sul sito web.

Il sistema genera una chiave univoca a cui è possibile accedere solo con l’autenticazione dell’utente tramite Face ID o Touch ID. Ciò impedisce ai siti web dannosi di rubare le password, proprio perché le chiavi di accesso sono archiviate in modo sicuro nel portachiavi iCloud, nel caso di Apple, e non sono visibili all’utente

Oltre ad Apple, Google e ora Microsoft, ci sono molte altre aziende che adottano già Passkey, come includono Amazon, 1Password, Dashlane, Docusign, eBay, PayPal e da ultimo anche WhatsApp. Google ha dichiarato giovedì scorso che le sue Passkey sono state utilizzate già un miliardo di volte.

Il supporto al nuovo sistema di Microsoft funzionerà a partire da oggi sulle app desktop e sui siti web dell’azienda, inclusi Microsoft 365 (Office) e il suo assistente AI Copilot. Il produttore di Windows afferma che il supporto per PassKey delle sue app mobili “arriverà nelle prossime settimane”.

Potete iniziare subito a verificare il sistema accendo all’account Microsoft e seguendo le istruzioni.

A proposito di Whatsapp, se volete sapere come funziona Passkey e come abilitarlo, non vi resta che partire direttamente da questa pagina.