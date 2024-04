Star Wars Day 2024 si festeggia con le offerte a tema su Amazon

Arriva lo Star Wars Day e decine di gadget a tema vanno in super-sconto su Amazon. La promozione scatta il 4 Maggio e termina alla mezzanotte dello stesso giorno.

Che sia stata scelta proprio questa data per il lancio delle offerte non è casuale: in questa giornata infatti ricorre la commemorazione informale del franchise di Guerre Stellari per via della popolarità del gioco di parole in lingua inglese che si viene a creare tra la famosa citazione “May the Force be with you” (Che la forza sia con te) e la frase “May the fourth be with you” (Il quattro maggio sia con te) causato dal doppio significato della parola May, che in relazione al contesto può significare “possa” oppure, per l’appunto, “maggio” e dall’assonanza tra le parole “Force” (Forza) e “fourth” (quarto).

Non è una festa creata o dichiarata dalla LucasFilm (la casa di produzione cinematografica creatrice della saga), ma molti fan di Star Wars di tutto il mondo hanno comunque scelto di celebrarla e così perfino su Amazon, anche quest’anno, per l’occasione si possono trovare in sconto tanti oggetti a tema da collezione.

Ci sono ad esempio diversi zaini e valigie con grafiche a tema, personaggi da collezione della serie Funko Pop, action figure e altri giocattoli per grandi e piccini.

In offerta trovate anche gadget curiosi come tazze e portamatite in ceramica, l’orologio da parete costruito sulla base dell’astronave della Morte Nera, la lampada-logo della serie, e per gli amanti dei cosplay anche oggetti particolari come le spade laser dei protagonisti, i caschi con tanto di HUD display mobile e la mitica maschera di Darth Vader con modulo incorporato per la modifica della voce in modo da emulare l’inconfondibile timbro dell’antagonista della trilogia originale.

Di seguito trovate l’elenco dei gadget a tema in sconto su Amazon in occasione dello Star Wars Day: vi ricordiamo che le offerte terminano alla mezzanotte del 4 Maggio ma non conoscendo la quantità di scorte in magazzino tenete presente che non è escluso che alcuni prodotti possano terminare anche prima della scadenza della promozione.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).